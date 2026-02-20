Ciemne chmury nad branżą. "Rynek to podejście szybko zweryfikował"

Europejska branża motoryzacyjna przeżywa kryzys. Akcje producentów tanieją, marże spadają, upadają wytwórcy części. Jeden z gigantów - jak podał Reuters - właśnie po cichu przywrócił silniki Diesla w kilku modelach samochodów osobowych i dostawczych w całej Europie. Zdaniem Tomasza Bębna, prezesa Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych, rynek "weryfikuje" dotychczasowe założenia dotyczące kierunków rozwoju branży.Artykuł dostępny w subskrypcji
Stellantis, właściciel takich marek jak Opel, Fiat, Citroën, Peugeot i Jeep, ogłosił niedawno ponad 20 mld euro straty w drugiej połowie ubiegłego roku. Jednocześnie, jak zauważyła agencja Reuters, w ofercie producenta po cichu pojawiło się kilka modeli w wersji z silnikiem Diesla "w ramach nieogłoszonej wcześniej zmiany strategii". Firma potwierdziła te informacje.