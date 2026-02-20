Ciemne chmury nad branżą. "Rynek to podejście szybko zweryfikował"

Rewolucja w motoryzacji i kłopoty producentów Źródło: Shutterstock

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Stellantis, właściciel takich marek jak Opel, Fiat, Citroën, Peugeot i Jeep, ogłosił niedawno ponad 20 mld euro straty w drugiej połowie ubiegłego roku. Jednocześnie, jak zauważyła agencja Reuters, w ofercie producenta po cichu pojawiło się kilka modeli w wersji z silnikiem Diesla "w ramach nieogłoszonej wcześniej zmiany strategii". Firma potwierdziła te informacje.