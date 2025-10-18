Dobre wiadomości dla kierowców. "Tendencja spadkowa"

Logo TVN24
W przyszłym tygodniu ceny na stacjach paliw mogą zacząć spadać - oceniają analitycy biura maklerskiego Reflex. Ich zdaniem, benzyna PB95 może kosztować 5,80 złotych za lit, olej napędowy 5,94 złotych za litr, a LPG - 2,65 złotych za litr. Z kolei analitycy portalu e-petrol prognozują cenę benzyny w granicach 5,75–5,87 złotych za litr. Z kolei oleju napędowego od 5,86 do 5,96 złotych za litr.

Według analityków Refleksu, w nadchodzącym tygodniu kierowcy mogą spodziewać się spadku ceny oleju napędowego o 3 gr oraz LPG o 1 gr, ceny pozostałych paliw mają być stabilne. Według prognozy Refleksu, 20-24 października 2025 r. średnia cena detaliczna benzyny PB95 może wynieść - 5,80 zł/l, benzyny Pb 98 - 6,63 zł/l, oleju napędowego - 5,94 zł/l, a LPG - 2,65 zł/l.

Z kolei analitycy portalu e-petrol prognozują, że cena benzyny Pb98 będzie oscylować w przedziale od 6,51 do 6,63 zł za litr, natomiast popularniejsza Pb95 utrzyma się w granicach 5,75–5,87 zł za litr. Olej napędowy (ON) może kosztować od 5,86 do 5,96 zł za litr, co wskazuje na możliwość spadków w porównaniu z wcześniejszymi tygodniami.

"Autogaz (LPG) pozostanie relatywnie tani, z prognozowanym zakresem cenowym od 2,54 do 2,61 zł za litr" - ocenili analitycy.

Dotychczasowe ceny paliw na stacjach

Jak poinformowali w piątek analitycy Refleksu, średnie ceny paliw 16 października br. kształtowały się następująco: benzyna bezołowiowa 95 kosztowała 5,88 zł/l (wzrost o 1 gr/l), benzyna bezołowiowa 98 - 6,63 zł/l (wzrost o 1 gr/l), olej napędowy - 5,97 zł/l (bz), autogaz - 2,66 zł/l (spadek o 1 gr/l).

Jak wynika z danych e-petrol.pl, na razie detaliczna cena Pb95 obniżyła się symbolicznie o 1 gr, osiągając poziom 5,84 zł za litr. Olej napędowy potaniał o 4 grosze, do poziomu 5,95 zł za litr. Z kolei LPG zanotowało spadek o 2 grosze, osiągając cenę 2,59 zł za litr.

"Choć zmiany są niewielkie, widoczna jest pewna tendencja spadkowa" - podsumowali eksperci e-petrol.

Rurociągi NATO mają dotrzeć do Polski. Zapowiedź MON
Dowiedz się więcej:

Rurociągi NATO mają dotrzeć do Polski. Zapowiedź MON

TVN24

Ceny hurtowe paliw w połowie października

Z analiz analityków Refleksu wynika, że w okresie 10-17 października hurtowe ceny diesla spadły o około 110 zł/m sześc., a benzyn o 10 zł/m sześc. Ich zdaniem, jest miejsce na dalszy spadek cen olejów o około 50-70 zł/m sześc. oraz benzyn 30-40 zł/m sześc.

W opinii analityków, "pełne przełożenie" obecnej sytuacji na rynku ropy naftowej na rynek paliw, o ile aktualny niski poziom cen ropy się utrzyma, kierowcy zobaczą "pewnie" w ostatnim tygodniu października.

Natomiast portal e-petrol poinformował, że w okresie od 11 do 17 października 2025 roku, a więc w porównaniu z ostatnim weekendem, benzyna Pb95 podrożała w hurcie "nieznacznie" – z 4503 zł/m sześc. do 4518 zł/m sześc., co oznacza wzrost o 15 zł. Cena benzyny Pb98 praktycznie się nie zmieniła, spadając symbolicznie o 1 zł – z 4935 zł/m sześc. do 4934 zł/m sześc. Z kolei olej napędowy odnotował wyraźny spadek – z 4613 zł/m sześc. do 4523 zł/m sześc., czyli o 90 zł.

"Wskutek przecen z ostatnich dni niemal zrównały się w hurcie ceny benzyny 95-oktanowej i oleju napędowego" - zauważyli analitycy portalu e-petrol. Dodali, że taki sam spadek – również o 90 zł – zanotowano w przypadku oleju opałowego, którego cena zmniejszyła się z 3301 zł/m sześc. do 3211 zł/m sześc. W ocenie ekspertów portalu dane te wskazują na stabilizację w segmencie benzyn oraz wyraźną przecenę olejów, co może mieć odzwierciedlenie w dalszych obniżkach cen detalicznych.

Niskie ceny na rynku ropy

Analitycy e-petrol wskazali, że ropa naftowa w ostatnich dniach systematycznie traci na wartości i jej cena na giełdzie w Londynie zbliża się do poziomu 60 dol. za baryłkę. W piątek przed południem ropa Brent była wyceniana na niecałe 61 dol. "Tak niskich cen na rynku naftowym nie widzieliśmy od początku maja tego roku" - zaznaczyli.

Ich zdaniem argumentów za przeceną dostarczyła w tym tygodniu nowa odsłona amerykańsko-chińskiej wojny handlowej. "Stany Zjednoczone, w reakcji na zapowiedziane przez Pekin nowe ograniczenia w eksporcie metali ziem rzadkich, ogłosiły w ubiegły piątek nałożenie dodatkowych ceł w wysokości 100 proc. na towary z Chin" - przypomnieli. Zdaniem analityków ten ruch budzi obawy o kondycję globalnej gospodarki i tym samym siłę popytu na paliwa w najbliższych miesiącach. "W tej sytuacji mocno na wyobraźnię inwestorów podziałała opublikowana w tym tygodniu aktualizacja prognoz Międzynarodowej Agencji Energetycznej, w której wyraźnie podwyższono przewidywania dotyczące przyszłorocznej nadpodaży surowca – z 3,3 na 4 miliony baryłek dziennie" - stwierdzili analitycy portalu e-petrol" 

Biuro Reflex dodaje, że ceny rosyjskiej ropy Urals FOB Rotterdam spadły w okolice 52 dol. za baryłkę.

"Spadek cen to efekt obaw o słabnące tempo wzrostu popytu na ropę i paliwa, rosnącą nadwyżkę podaży ropy naftowej i zapowiedź spotkania prezydentów USA oraz Rosji w kwestii zakończenia wojny na Ukrainie. Międzynarodowa Agencja Energii (IEA) zrewidowała w dół o 43 tys. baryłek dziennie do 0,7 mln baryłek dziennie prognozy wzrostu światowej konsumpcji ropy naftowej w tym i przyszłym roku, wobec wzrostu o 0,98 mln baryłek dziennie w roku 2024" - podkreślili analitycy.

"Nadwyżka podaży zbliży się do rekordowych 5 milionów baryłek dziennie"

Eksperci Refleksu dodali, że prognozowany na ten rok światowy poziom popytu ma osiągnąć 103,84 mln baryłek dziennie, a w przyszłym roku 104,54 mln baryłek dziennie. Przypomnieli, że we wrześniu światowa podaż ropy zgodnie z szacunkami IEA osiągnęła rekordowy poziom 108 mln baryłek dziennie.

"Utrzymująca się od początku roku nadwyżka podaży ropy naftowej wynosi już średnio 1,9 mln baryłek dziennie i będzie dalej rosła. W I i II kwartale 2026 nadwyżka podaży zbliży się do rekordowych 5 mln baryłek dziennie" - poinformowali analitycy.

Autorzy komentarza Refleksu przekazali, że S&P Global Commodity Insights szacuje, że w ciągu ostatnich kilku miesięcy ukraińskie ataki na infrastrukturę rosyjską doprowadziły do spadku produkcji w rosyjskich rafineriach o ponad 15 proc.

"To z kolei znalazło swoje odzwierciedlenie w spadku rosyjskiego eksportu produktów naftowych w okresie czerwiec–wrzesień o 20 proc. do około 1,1 mln baryłek dziennie. Głównymi kierunkami eksportu rosyjskich produktów rafineryjnych są obecnie Ameryka Południowa i Afryka Zachodnia" - dodali

Autorka/Autor: Pkarp/ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

