Dobra wiadomość dla kierowców. "Dalsze lekkie obniżki"

Stacja paliw, benzyna
Adam Sikorski, prezes Unimot o kryzysie paliwowym
Źródło: TVN24
Spadek cen ropy naftowej przełoży się na niższe ceny na stacjach paliw w przyszłym tygodniu - wynika z piątkowej prognozy biura Reflex. Podobnie ocenili analitycy portalu e-petrol.pl. Ich zdaniem do połowy maja kierowców czekają "dalsze lekkie obniżki cen benzyn i diesla".

"Spadek cen ropy, w oczekiwaniu na zawarcie porozumienia kończącego wojnę w regionie Zatoki Perskiej, wpływa w tym tygodniu na obniżki hurtowych cen paliw w kraju. To otwiera drogę do tańszych paliw na stacjach i co ważne obniżki będą dotyczyły wszystkich paliw, zarówno benzyn i diesla, objętych pakietem 'CPN', jak i autogazu" - wskazali eksperci Refleksu.

Prognoza biura Reflex

Przewidują, że w przyszłym tygodniu ceny spadną w następujący sposób:

  • Diesel - o około 0,30 złotych za litr do 6,90 złotych za litr
  • Pb 95 - o około 0,25 złotych za litr do 6,17 złotych za litr
  • Pb 98 - o około 0,25 złotych za litr do 6,67 złotych za litr
  • Autogaz - o około 0,08 złotych za litr do 3,68 złotych za litr

Zdaniem analityków im niższe będą ceny ropy i paliw, tym bardziej prawdopodobna będzie rezygnacja przez rząd z pakietu Ceny Paliwa Niżej (CPN). Rząd wprowadził go pod koniec marca, w odpowiedzi na wzrost cen ropy naftowej po ataku USA i Izraela na Iran. Obejmuje on obniżone stawki akcyzy i VAT na paliwa oraz ceny maksymalne benzyn i diesla.

"Póki co niższe stawki podatku akcyzowego i VAT na paliwa obowiązują do 15 maja br., a obecna sytuacja na Bliskim Wschodzie, mimo zawieszenia broni, jest na tyle napięta, że ryzyko pełnego wycofania się z pakietu już w połowie maja pozostaje niewielkie" - dodano w komentarzu.

Prognoza e-petrol.pl

Prognoza analityków e-petrol.pl również wskazuje na to, że w przyszłym tygodniu pojawi się "duża obniżka cen paliw na stacjach".

Według ich prognoz ceny paliw będą przedstawiały się następująco:

  • Pb98 w przedziale 6,78 - 6,88 złotych za litr
  • Pb95 w przedziale 6,27 - 6,36 złotych za litr
  • Olej napędowy w przedziale 6,99 - 7,11 złotych za litr
  • Autogaz w przedziale 3,68 - 3,77 złotych za litr

Analitycy zwrócili uwagę, że obecnie w hurcie metr sześcienny benzyny bezołowiowej 98 kosztuje średnio w kraju 6047,40 złotych, benzyny 95 - 5583,20 złotych, oleju napędowego - 6212,40 złotych, a lekkiego oleju opałowego - 5243,20 złotych. W porównaniu z poprzednim tygodniem oznacza to spadek odpowiednio o 120,40 złotych, 124,80 złotych, 252,40 złotych i 221,80 złotych na metrze sześciennym. "Najbardziej prawdopodobny scenariusz, który będzie aktualny do połowy maja to więc dalsze lekkie obniżki cen benzyn i diesla oraz utrzymanie tendencji spadkowej na rynku autogazu, która w przypadku gazu płynnego będzie skutkiem obniżek cen dostaw tego paliwa do stacji" - ocenili.

Rynki

e-petrol.pl: konsekwencje konfliktu widoczne już teraz

Przedstawiciele e-petrol.pl, odnosząc się do obecnej sytuacji na Bliskim Wschodzie wskazali, że nawet ewentualne porozumienie polityczne pomiędzy USA i Iranem nie rozwiąże problemu natychmiast. Ich zdaniem odbudowa pełnych dostaw z regionu może potrwać tygodnie, a w tym czasie gospodarki będą konsumować zgromadzone rezerwy przy jednoczesnym wzroście sezonowego popytu na paliwa. "Konsekwencje obecnej sytuacji są już widoczne w realnej gospodarce. Największe amerykańskie linie lotnicze wydały w marcu ponad 5 mld dolarów na paliwo lotnicze – aż o 56 proc. więcej niż miesiąc wcześniej. Cena galonu tego paliwa wzrosła o 31 proc., a jednocześnie wzrosło samo zużycie paliwa. To pokazuje, że drożejąca energia zaczyna coraz mocniej wpływać na koszty transportu, a w kolejnych miesiącach może przełożyć się również na wyższą inflację i presję cenową w wielu sektorach gospodarki" - podsumowali analitycy. Zgodnie z piątkowym obwieszczeniem Ministra Energii od soboty do poniedziałku włącznie litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,35 złotych, benzyny 98 - 6,85 złotych, a oleju napędowego - 7,03 złotych. W piątek litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,41 złotych, benzyny 98 - 6,90 złotych a oleju napędowego - 7,17 złotych.

Z kraju
Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Leszek Szymański

Alicja Skiba
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
