Handel

Zmiany w zakazie handlu. Apel do klientów

zakupy, sklep, paragon, koszyk, ceny
Rewolucja dla klientów. Rusza system kaucyjny
Źródło: TVN24
W najbliższą niedzielę, 7 grudnia, sklepy będą otwarte. Kolejne niedziele handlowe przypadają w tym roku 14, a następnie 21 grudnia. Zakaz handlu będzie obowiązywał natomiast w Wigilię. To efekt przepisów, które zostały przyjęte pod koniec ubiegłego roku. Apel w związku z tym wystosowała Polska Rada Centrów Handlowych.

Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH) przypomniała w informacji, że Wigilia (24 grudnia) po raz pierwszy w historii będzie dniem ustawowo wolnym od pracy, co oznacza, że zakupy "last minute" nie będą możliwe. Tego dnia sklepy będą nieczynne.

Handlowe niedziele. Apel PRCH

PRCH rekomenduje, by wykorzystać nadchodzące niedziele handlowe jako alternatywę dla sobót. Radzi, by unikać godzin szczytu, które w weekendy w centrach handlowych przypadają zazwyczaj popołudniami. Sugeruje też, aby klienci przemyśleli dojazdy do sklepów i wskazuje, że w godzinach szczytu w największych centrach handlowych transport publiczny może okazać się szybszy niż samochód.

Ponadto warto też sprawdzić godziny otwarcia – wiele obiektów wydłuża bowiem czas pracy, umożliwiając zakupy późnym wieczorem.

Rada zachęca klientów do niezostawiania zakupów na ostatnią chwilę i korzystania z dostępności sklepów przez całe przedświąteczne, grudniowe weekendy.

Święta Bożego Narodzenia 2025
Święta Bożego Narodzenia 2025

Zakaz handlu w niedziele z wyjątkami

Ustawa wprowadzająca stopniowo zakaz handlu w niedziele weszła w życie 1 marca 2018 r. Od 2020 r. zakaz handlu nie obowiązuje jedynie w siedem niedziel w roku: ostatnie niedziele stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia, w niedzielę przed Wielkanocą, a po nowelizacji również w trzy kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie.

W ustawie ograniczającej handel w niedziele przewidziano katalog 32 wyłączeń. Zakaz nie obejmuje m.in. działalności pocztowej, jeśli przychody z tej działalności stanowią co najmniej 40 proc. przychodów ze sprzedaży danej placówki. Ponadto nie obowiązuje w cukierniach, lodziarniach, na stacjach paliw płynnych, w kwiaciarniach, w sklepach z prasą ani w kawiarniach.

Za złamanie zakazu handlu w niedziele grozi od 1000 zł do 100 tys. zł kary, a przy uporczywym naruszaniu przepisów – kara ograniczenia wolności.

swieta klotnie
Jak przetrwać święta? "Warto zapytać, czy chcemy mieć rację, czy relacje"
TVN24
shutterstock_1154715967
Czy to koniec tanich zakupów z Chin? Europa dokręca śrubę, stawką jest nie tylko cena
Maja Piotrowska
praca biuro shutterstock_2242410029
Pięć dni wolnego z rzędu bez urlopu. Zmiana przepisów
Dla pracownika

Wolna Wigilia

1 lutego weszła w życie nowela ustanawiająca 24 grudnia dniem wolnym dla wszystkich pracowników, w tym pracowników placówek handlowych, dla których dotąd - zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu w niedziele i święta - Wigilia była dniem roboczym do godziny 14.

Nowela przewiduje również, że w grudniu pracownik handlu nie będzie mógł pracować więcej niż dwie niedziele.

Pod koniec grudnia ubiegłego roku prezydent Andrzej Duda zdecydował o skierowaniu ustawy o wolnej Wigilii do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej. Zastrzeżenia prezydenta dotyczą wprowadzenia trzeciej, dodatkowej niedzieli pracującej w grudniu dla pracowników handlu.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Autorka/Autor: wk/dap

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: shutterstock

Zakaz handlu w niedziele
