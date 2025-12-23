Logo TVN24
Handel

Ostatni dzień na zrobienie zakupów przed świętami

Warszawa, 07.12.2025. Galeria handlowa Złote Tarasy w Warszawie
Ceny na święta. "Zaskoczenie"
Źródło: TVN24
Wtorek to ostatnia szansa na zrobienie zakupów przed świętami. Większość sklepów będzie czynna do godz. 23.00. Za to w Wigilię po raz pierwszy sklepy będą zamknięte.

We wtorek większość sklepów spożywczych czynna będzie do godz. 23.00 lub dłużej.

Ostatnia szansa na zrobienie zakupów

Sklepy sieci Lidl, Auchan, Kaufland i Żabka będą otwarte do godz. 23, przy czym czas pracy niektórych sklepów Lidl może być dłuższy. Do godziny 23.30 czynne będą wszystkie hipermarkety i supermarkety Carrefour, a także sklepy sieci Biedronka.

Z kolei Wigilia - 24 grudnia, po raz pierwszy w historii będzie dniem ustawowo wolnym od pracy, co oznacza, że tego dnia sklepy będą nieczynne.

Jak przekazało biuro prasowe sieci Żabka - część należących do niej sklepów pracuje również w dni objęte ustawowymi ograniczeniami, "korzystając z wyłączeń dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż osobiście i na własny rachunek".

Król i królowa podwyżek
Król i królowa podwyżek

Zakaz handlu w niedzielę

Ustawa wprowadzająca stopniowo zakaz handlu w niedziele weszła w życie 1 marca 2018 r. Od 2020 r. zakaz handlu nie obowiązuje jedynie w siedem niedziel w roku: ostatnie niedziele stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia, w niedzielę przed Wielkanocą, a po nowelizacji przepisów również w trzy kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie.

Praca w Wigilię? Ministra "niezwłocznie zareagowała"
Praca w Wigilię? Ministra "niezwłocznie zareagowała"

Z kraju

W ustawie ograniczającej handel w niedziele przewidziano katalog 32 wyłączeń. Zakaz nie obejmuje m.in. działalności pocztowej, jeśli przychody z tej działalności stanowią co najmniej 40 proc. przychodów ze sprzedaży danej placówki. Ponadto nie obowiązuje w cukierniach, lodziarniach, na stacjach paliw płynnych, w kwiaciarniach, w sklepach z prasą ani w kawiarniach.

Za złamanie zakazu handlu w niedziele grozi od 1000 zł do 100 tys. zł kary, a przy uporczywym naruszaniu przepisów – kara ograniczenia wolności.

1 lutego weszła w życie nowela przewidująca ustanowienie 24 grudnia dniem wolnym dla wszystkich pracowników, w tym pracowników placówek handlowych, dla których dotąd - zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu w niedziele i święta - Wigilia była dniem roboczym do godziny 14. Nowela przewiduje również, że w grudniu pracownik handlu nie będzie mógł pracować więcej niż dwie niedziele.

Pięć dni wolnego bez brania urlopu. Świąteczny "prezent" dla pracowników
Pięć dni wolnego bez brania urlopu. Świąteczny "prezent" dla pracowników

Dla pracownika

Pod koniec grudnia ub.r. prezydent Andrzej Duda zdecydował o skierowaniu ustawy o wolnej Wigilii do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej. Zastrzeżenia dotyczą wprowadzenia trzeciej, dodatkowej niedzieli pracującej w grudniu dla pracowników handlu.

Autorka/Autor: /ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Paweł Supernak/PAP

zakupyŚwięta Bożego Narodzenia
Autorka/Autor: /ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Paweł Supernak/PAP