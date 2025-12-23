Ostatni dzień na zrobienie zakupów przed świętami

Ceny na święta. "Zaskoczenie" Źródło: TVN24

Udostępnij Facebook Kopiuj link

We wtorek większość sklepów spożywczych czynna będzie do godz. 23.00 lub dłużej.

Ostatnia szansa na zrobienie zakupów

Sklepy sieci Lidl, Auchan, Kaufland i Żabka będą otwarte do godz. 23, przy czym czas pracy niektórych sklepów Lidl może być dłuższy. Do godziny 23.30 czynne będą wszystkie hipermarkety i supermarkety Carrefour, a także sklepy sieci Biedronka.

Z kolei Wigilia - 24 grudnia, po raz pierwszy w historii będzie dniem ustawowo wolnym od pracy, co oznacza, że tego dnia sklepy będą nieczynne.

Jak przekazało biuro prasowe sieci Żabka - część należących do niej sklepów pracuje również w dni objęte ustawowymi ograniczeniami, "korzystając z wyłączeń dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż osobiście i na własny rachunek".

Dowiedz się więcej: Król i królowa podwyżek

Zakaz handlu w niedzielę

Ustawa wprowadzająca stopniowo zakaz handlu w niedziele weszła w życie 1 marca 2018 r. Od 2020 r. zakaz handlu nie obowiązuje jedynie w siedem niedziel w roku: ostatnie niedziele stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia, w niedzielę przed Wielkanocą, a po nowelizacji przepisów również w trzy kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie.

W ustawie ograniczającej handel w niedziele przewidziano katalog 32 wyłączeń. Zakaz nie obejmuje m.in. działalności pocztowej, jeśli przychody z tej działalności stanowią co najmniej 40 proc. przychodów ze sprzedaży danej placówki. Ponadto nie obowiązuje w cukierniach, lodziarniach, na stacjach paliw płynnych, w kwiaciarniach, w sklepach z prasą ani w kawiarniach.

Za złamanie zakazu handlu w niedziele grozi od 1000 zł do 100 tys. zł kary, a przy uporczywym naruszaniu przepisów – kara ograniczenia wolności.

1 lutego weszła w życie nowela przewidująca ustanowienie 24 grudnia dniem wolnym dla wszystkich pracowników, w tym pracowników placówek handlowych, dla których dotąd - zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu w niedziele i święta - Wigilia była dniem roboczym do godziny 14. Nowela przewiduje również, że w grudniu pracownik handlu nie będzie mógł pracować więcej niż dwie niedziele.

Pod koniec grudnia ub.r. prezydent Andrzej Duda zdecydował o skierowaniu ustawy o wolnej Wigilii do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej. Zastrzeżenia dotyczą wprowadzenia trzeciej, dodatkowej niedzieli pracującej w grudniu dla pracowników handlu.

OGLĄDAJ: TVN24 HD