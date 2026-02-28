Glapiński: wszystkie prognozy wskazują, że powrót inflacji do celu w Polsce jest trwały Źródło: TVN24

Autorzy raportu zwrócili uwagę, że konsumenci wyraźnie koncentrowali się na poszukiwaniu informacji o produktach o dużej zmienności cen i wysokiej częstotliwości kupowania.

Najczęściej wyszukiwane artykuły

W 2025 roku najczęściej wyszukiwanymi produktami w aplikacjach zakupowych z Grupy Blix były: masło, kawa i mleko, mięso z piersi kurczaka, piwo i jajka.

- Masło utrzymało pozycję lidera względem 2024 roku jako najbardziej wrażliwy cenowo produkt pierwszej potrzeby, od którego konsumenci rozpoczynali porównywanie ofert sieci. Wysoka, druga pozycja kawy w rankingu pokazuje, że rośnie znaczenie używek, które regularnie są obejmowane akcjami promocyjnymi. Trzecie miejsce na podium filetów z kurczaka pokazuje z kolei, że różnice cen mięsa między sieciami są na tyle znaczne, że skłania to klientów do ich regularnego sprawdzania - zauważył Marcin Lenkiewicz z Grupy Blix.

Stabilne nastroje zakupowe

Z pierwszej dziesiątki najczęściej sprawdzanych artykułów w 2025 r. wypadły papier toaletowy czy cola, natomiast weszły do niej świeże produkty i mięso. W ubiegłym roku w czołówce zestawienia uplasowały się też m.in. pomidory czy artykuły dziecięce. Klienci rzadziej niż rok wcześniej sprawdzali ceny cukru i niektórych produktów suchych.

- Konsument przestał szukać głównie tańszych produktów na zapas, a zaczął aktywniej porównywać ceny produktów przeznaczonych do bieżącej konsumpcji. To sygnał świadczący o stabilizacji nastrojów i przejścia do bardziej racjonalnego planowania codziennych zakupów - ocenił ekspert.

Dane pochodzą z analizy zachowań zakupowych użytkowników aplikacji Blix, którzy w 2025 przejrzeli ponad miliard razy gazetki promocyjne największych sieci handlowych w kraju.

