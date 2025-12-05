Wielka sieć w Polsce może zmienić właściciela. Minister zabrał głos

"Formalnie żadnej oferty nie otrzymaliśmy, a cały wysiłek koncentrujemy na sanacji KGS, bo w Grupie jest naprawdę dużo do zrobienia, zwłaszcza w obszarze wyników finansowych" - napisał Balczun.
Resort aktywów państwowych nadzoruje Krajową Grupę Spożywczą.
Ministerstwo rekomenduje przejęcie polskich sklepów sieci Carrefour
W ubiegłym tygodniu Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że rekomenduje przejęcie przez Krajową Grupę Spożywczą (KGS) polskich sklepów sieci Carrefour i kontynuację prac nad konsolidacją państwowych aktywów w handlu spożywczym.
"To kolejny krok w kierunku budowy własnych łańcuchów dostaw, które z jednej strony wzmacniać będą pozycję rolników, z drugiej – zagwarantują konsumentom łatwy dostęp do wysokiej jakości produktów pochodzących z polskich upraw i gospodarstw rolnych" - podał resort.
Spółki nie komentują
Odnosząc się do tych informacji, Grupa Carrefour podała wówczas, że rozpoczęła analizę swojego portfela biznesowego.
"W związku z trwającym procesem, nie komentujemy plotek rynkowych na ten temat" - dodała.
Sprawy nie skomentowała również Krajowa Grupa Spożywcza. Jej rzeczniczka Dominika Cieślak przekazała, że KGS nie komentuje procesów akwizycyjnych, "niezależnie czy uczestniczy w nich, czy nie".
W połowie września media podały, że grupa Carrefour otworzyła za pośrednictwem banku JP Morgan tzw. data room w celu sprzedaży swoich 800 sklepów w Polsce oraz 40 centrów handlowych.
