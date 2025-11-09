Logo TVN24
Handel

Auchan sprzedaje nieruchomości w Polsce. Trafią w ręce Węgrów

Sklep spożywczy
Paulina Hennig-Kloska o tym, jak się sprawdza system kaucyjny
Źródło: TVN24
Węgierski fundusz inwestycyjny Adventum przejmie część aktywów należących do Auchan Polska oraz Ceetrus Polska. Transakcja obejmie osiem centrów handlowych, które po sfinalizowaniu umowy zmienią właściciela - donosi portal dlahandlu.pl. Francuska sieć pozostanie jednak najemcą tych obiektów. 

Zgodnie z ustaleniami portalu, Auchan zdecydował się sprzedać osiem nieruchomości w Polsce. Nabywcą jest węgierski fundusz inwestycyjny Adventum Penta Fund SCA SICAV-RAIF z siedzibą w Luksemburgu.

"Zgłoszona koncentracja obejmuje nabycie przez fundusz Adventum części przedsiębiorstwa należącej do Ceetrus Polska (spółki odpowiedzialnej za zarządzanie nieruchomościami handlowymi Auchan) oraz samego Auchan Polska. W skład przejmowanego majątku wchodzą nieruchomości i prawa do ośmiu centrów handlowych, wraz z obowiązującymi umowami najmu i infrastrukturą komercyjną" - przekazał portal dlahandlu.pl

Choć właściciel obiektów się zmieni, konsumenci nie odczują różnicy, a sklepy Auchan pozostaną w dotychczasowych lokalizacjach. Ma to związek z zastosowaniem modelu "sale & leaseback", czyli sprzedaży z jednoczesnym podpisaniem długoterminowej umowy najmu.

bitcoin pln shutterstock_785272210
"Poszkodowane będą uczciwe firmy". Wiceminister ostrzega przed brakiem ustawy
Rynki
zakupy sklep market koszyk shutterstock_2353461275_1
Ceny pójdą w górę. Branża alarmuje
Z kraju
shutterstock_2525399911
Wydajemy coraz więcej na zwierzęta domowe

Auchan pozostanie najemcą

Zgodnie z ustaleniami, Auchan będzie użytkować te obiekty przez 15 lat z możliwością przedłużenia okresu najmu. Dzięki temu sieć utrzyma ciągłość działalności handlowej, a jednocześnie uwolni kapitał, który może zostać przeznaczony na dalszy rozwój operacyjny.

Dla funduszu Adventum przejęcie polskiego portfela Auchan to kolejny etap ekspansji w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Fundusz, zarządzany przez węgierską grupę kapitałową, dysponuje już ponad 700 tys. mkw. powierzchni komercyjnej i biurowej w Polsce, Czechach, Rumunii, na Węgrzech i Słowacji.

Jak ocenił portal, jest to "jedna z największych transakcji nieruchomościowych roku". "Sprzedaż nieruchomości i przejście na model wynajmu przez Auchan wpisuje się w globalny trend odciążania bilansu i pozyskiwania środków na rozwój operacyjny" - dodano.

Autorka/Autor: BC/ams

Źródło: dlahandlu.pl

Źródło zdjęcia głównego: BartlomiejMagierowski/Shutterstock

TAGI:
AuchanHandelSklep
