Podbramkowa sytuacja i ostre cięcie wydatków. Na czym oszczędzamy?

zakupy koszyk sklep shutterstock_1551021659
Glapiński: wszystkie prognozy wskazują, że powrót inflacji do celu w Polsce jest trwały
Źródło: TVN24
Dla przeważającej większości Polaków, trudna sytuacja finansowa oznaczałaby bardziej oszczędne zakupy spożywcze. Wydawaliby również mniej pieniędzy na rozrywkę i ubrania, ograniczyli wyjścia do restauracji i sprzedawali nieużywane rzeczy - wynika z badania Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) dla Santander Consumer Banku.

"Polacy w sytuacji podbramkowej rozważyliby reorganizację domowego budżetu między innymi poprzez uważniejszą analizę wydatków, tymczasową rezygnację z większych zakupów czy poszukiwanie przestrzeni do oszczędzania" - zauważyli autorzy badania.

Seniorzy bardziej skłonni do oszczędzania

Jak podali, jednym z deklarowanych działań w trudnej sytuacji finansowej jest ograniczenie wydatków na rozrywkę, kino, teatr czy wyjścia ze znajomymi, na co wskazało 81 proc. badanych. Częściej byli to seniorzy (95 proc. osób w tej grupie), niż osoby w wieku 18-29 lat (62 proc.). Respondenci rezygnowaliby też z części stałych opłat i subskrypcji (82 proc.).

Z kolei dla 83 proc. badanych trudna sytuacja finansowa oznaczałaby bardziej oszczędne zakupy spożywcze. Głównie są to mieszkańcy średnich miast (92 proc.), seniorzy (93 proc.) oraz respondenci oceniający swój stan finansowy jako zły lub raczej zły (86 proc.).

"Podobnie wygląda podejście do zakupów odzieżowych – 85 proc. badanych odłożyłoby takie wydatki" - wskazali autorzy badania. Jak dodali, największą gotowość do rezygnacji z takich wydatków deklarują 30-latkowie (89 proc.) i osoby w wieku 40-49 lat (93 proc.), a najmniejszą osoby w wieku 18-29 lat (69 proc.).

shutterstock_2579679015
Tyle przeciętnie zarabiają Polacy. "Tąpnięcie"
Z kraju
kawa kawiarnia shutterstock_278456510
Kawa coraz droższa
koszyk zakupy sklep market shutterstock_1367552204
Od dziś nowe oznakowania w sklepach. "Konsument ma prawo"

Zmiana stylu życia

Inną strategią, wskazywaną przez uczestników badania, jest zmiana stylu życia, np. 88 proc. ankietowanych wybrałoby gotowanie w domu zamiast wyjście do restauracji oraz naprawę sprzętu zamiast kupna nowego. Kolejne 67 proc. sprzedałoby nieużywane rzeczy z domu. "Tę strategię częściej wybierają kobiety (74 proc.) niż mężczyźni (60 proc.). Wraz ze wzrostem dochodu skłonność ta maleje – w grupie zarabiającej do 2999 zł netto odsetek sięga 77 proc, natomiast przy dochodach powyżej 7000 zł netto – wynosi 67 proc." - zauważyli autorzy badania.

Dorywczej pracy szukałoby 72 proc., choć głównie byłyby to osoby oceniające swoją sytuacje finansową jako dobrą (80 proc.). Wśród osób oceniających ją jako złą lub raczej złą 26 proc. wskazuje gotowość do szukania dodatkowych dochodów, podczas gdy ponad połowa (53 proc.) zdecydowanie nie podjęłaby takiego działania.

Badanie przeprowadził Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) w dniach 4-12 stycznia 2026 r. na grupie 1000 dorosłych Polaków.

Opracowała Alicja Skiba/ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Inflacja Gospodarka zakupy
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica