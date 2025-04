Zmiany w składce zdrowotnej. Jest decyzja Senatu

Senat opowiedział się w środę za obniżeniem składki zdrowotnej dla przedsiębiorców od 2026 roku. Zmiana wiąże się z mniejszymi wpływami do Narodowego Funduszu Zdrowia w kwocie około 4,6 miliarda złotych. Według zapewnień Ministerstwa Finansów luka zostanie pokryta z budżetu państwa.

Debata w Senacie

Podczas debaty na posiedzeniu plenarnym Senatu, która poprzedziła głosowanie, senator Kazimierz Kleina (Platforma Obywatelska) stwierdził, że pieniądze na pokrycie ubytku we wpływach do NFZ będą już widoczne w projekcie budżetu na przyszły rok. - Mam zaufanie do Ministerstwa Finansów, że sprawa zostanie tak załatwiona - powiedział.