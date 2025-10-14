Zmiany w PIT. Rząd przyjął projekt

Andrzej Domański o budżecie na 2026 rok Źródło: TVN24

Projekt dotyczy limitu przychodów uprawniających przedsiębiorcę do wyboru kasowej metody rozliczenia podatku dochodowego.

Limit ten ma zostać podniesiony z 1 mln do 2 mln zł. W ocenie ministerstwa finansów dzięki tej zmianie 156 tys. podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą z przychodami od 1 mln do 2 mln zł będzie mogło skorzystać z kasowego PIT.

Podatnicy będą mogli korzystać od 2026 roku

Projektowana ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2026 r. Tym samym - jak wskazano w komunikacie kancelarii premiera - z kasowego PIT w przyszłym roku będą mogli korzystać podatnicy, których przychody w 2025 r. nie przekroczą 2 mln zł.

Kasowy PIT to nowa forma rozliczania podatku dochodowego obowiązująca od stycznia 2025 r. Umożliwia ona podatnikom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą wykazanie dochodu do opodatkowania i zapłacenie podatku dopiero po otrzymaniu zapłaty za sprzedane towary i usługi, a nie z datą wystawienia faktury.

Dzięki temu przedsiębiorcy nie muszą płacić podatku od nierozliczonych faktur. Podobne zasady obowiązują przy zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów faktur zakupowych otrzymanych od kontrahentów. Można je uwzględnić w kosztach dopiero po zapłaceniu za towar lub usługę.

