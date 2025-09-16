Przygotowywany w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej projekt ustawy o stażach zakłada miedzy innymi wprowadzenie minimalnego miesięcznego świadczenia pieniężnego dla stażystów i objęcie ich ubezpieczeniem - wynika z informacji zamieszczonej we wtorek w wykazie prac legislacyjnych rządu.

Obecne przepisy dopuszczają bardzo różnorodne sposoby organizacji staży i praktyk. Ministerstwo pracy zwraca uwagę, że rozproszone i niejednorodne prawodawstwo w tym zakresie skutkuje brakiem jednolitych standardów jakości staży.

Regulacja, nad którą pracuje MRPiPS, uchyla obowiązującą ustawę o praktykach absolwenckich. Nowe rozwiązania przewidują m.in. zakaz oferowania bezpłatnych staży.

"Projekt ustawy zakładającej wyeliminowanie zjawiska bezpłatnych staży trafił właśnie do wykazu prac Rady Ministrów. To kolejny krok w stronę zakończenia tej niesprawiedliwej praktyki" - czytamy w komunikacie resortu pracy.

Założenia projektu

Główne założenia projektu ustawy o stażach obejmują m.in. zdefiniowanie stażu jako "ograniczonej czasowo praktyki zawodowej zawierającej istotny komponent edukacyjno-szkoleniowy podejmowanej w celu zdobycia praktycznego i zawodowego doświadczenia oraz zwiększenia szans na podjęcie zatrudnienia".

Ministerstwo chce też wprowadzenia obowiązku zawarcia pisemnej umowy stażowej oraz zakazu wymagania od stażysty posiadania wcześniejszego doświadczenia zawodowego w zawodzie, w którym odbywany będzie staż.

W każdej umowie o staż mają się znaleźć jasno określone cele stażu, jego program i zakres obowiązków dostosowanych do potrzeb stażysty. Organizator stażu będzie zobowiązany do wyznaczenia mentora lub opiekuna do prowadzenia stażysty.

W projekcie przewidziano określenie maksymalnego okresu trwania stażu do sześciu miesięcy. Zawarcie kolejnej umowy między stażystą a tym samym podmiotem przyjmującym na staż byłoby możliwe tylko na łączny okres sześciu miesięcy.

Wynagrodzenie dla stażystów

Ponadto organizator stażu byłby zobowiązany do wypłacania miesięcznego świadczenia pieniężnego dla stażystów, ustalanego w wysokości minimalnej równej 35 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale. Obecnie byłoby to ok. 3062 zł brutto. Jednocześnie wysokość miesięcznego świadczenia pieniężnego nie mogłaby przekraczać wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (obecnie byłoby to ok. 8749 zł brutto).

Według proponowanych zmian stażyści będą podlegać ubezpieczeniom na tych samych zasadach co zleceniobiorcy. Czas pracy stażysty nie może przekroczyć 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy.

Stażysta miałby prawo do jednego dnia wolnego za każdy przepracowany miesiąc stażu w trakcie pierwszych trzech miesięcy i do dwóch dni za każdy przepracowany miesiąc stażu w trakcie kolejnych trzech miesięcy.

Badanie resortu pracy

Autorzy proponowanych zmian przywołują badania przeprowadzone w 2023 r. na zlecenie MRPiPS. Według nich ponad jedna trzecia pracodawców deklarujących, że oferują praktyki, realizuje je tylko w formie bezpłatnej, a kolejne niespełna 20 proc. oferuje odpłatne praktyki tylko w przypadku niektórych ofert.

Pracodawcy oferujący odpłatne praktyki w większości wypłacali wynagrodzenie poniżej 1800 zł. Około 20 proc. osób młodych biorących udział w badaniu skorzystało z nieobowiązkowych praktyk i staży w trakcie nauki lub studiów, a niespełna 18 proc. skorzystało z tych form po zakończeniu edukacji.

Autorka/Autor:Pkarp/ToL

Źródło: PAP