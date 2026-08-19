Dodatek do emerytury. Ważny komunikat ZUS

Polacy żyją dłużej, jak to wpłynie na wysokość emerytur Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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ZUS opublikował komunikat dotyczący 14. emerytury o tytule: "Czternastki ruszają we wrześniu. Nawet blisko 2 tys. zł dodatkowego wsparcia". Zakład wyjaśnił w nim, że pełna kwota dodatkowego świadczenia wyniesie w tym roku 1978,49 zł brutto, czyli tyle, ile minimalna emerytura.

"Seniorzy nie muszą składać żadnych wniosków. ZUS wypłaci czternastkę automatycznie razem z emeryturą lub rentą" - napisano w komunikacie.

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14. emerytura. ZUS o tym, kiedy ruszają wypłaty

ZUS przekazał, że "czternasta emerytura trafi do osób uprawnionych wraz z podstawowym świadczeniem", a "wypłaty rozpoczną się 1 września".

"Osoby pobierające świadczenia przedemerytalne otrzymają dodatkowe świadczenie 1 października" - dodano w komunikacie.

Oto terminy wypłat 14. emerytury w 2026 roku (według komunikatu ZUS):

1 września,

6 września,

10 września,

15 września,

20 września,

25 września,

1 października - dla osób pobierających świadczenia przedemerytalne.

Ile wynosi 14. emerytura?

"W 2026 roku pełna czternasta emerytura wynosi 1978,49 zł brutto. Taką kwotę otrzymają osoby, których emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł brutto" - wyjaśnił Zakład.

Dodał, że "przy wyższych świadczeniach działa zasada złotówka za złotówkę", czyli "kwota czternastki zmniejsza się o tyle, o ile emerytura lub renta przekracza 2900 zł".

"Przykładowo osoba pobierająca emeryturę w wysokości 3500 zł brutto otrzyma czternastkę w wysokości 1378,49 zł brutto" - wytłumaczono w komunikacie.

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14. emerytura - kto nie dostanie?

"ZUS nie wypłaci dodatkowego świadczenia, jeśli wyniesie ono mniej niż 50 zł brutto" - podkreślił Zakład.

Dodał, że "w praktyce oznacza to, że czternastki nie otrzymają osoby, których emerytura lub renta przekracza 4828,49 zł brutto".

"Świadczenie nie przysługuje także osobom, które na dzień poprzedzający miesiąc wypłaty mają zawieszone prawo do emerytury lub renty" - napisał w komunikacie ZUS.

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