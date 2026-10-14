Zgorzelski o NBP i postawieniu Glapińskiego przed Trybunałem Stanu Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Zgorzelski stwierdził, że koalicja rządząca jest zgodna, jeśli chodzi o postawienie prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. Wniosek w tej sprawie złożyła pod koniec ubiegłego tygodnia Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej.

Wicemarszałek Sejmu dodał, że w przypadku postawienia Glapińskiego przed Trybunałem, zostanie on zawieszony w roli prezesa polskiego banku centralnego.

Czy szykuje się wojna o NBP?

Zgorzelski pytany w "Rozmowie Piaseckiego", czy "szykuje nam się wojna o Narodowy Bank Polski", odpowiedział: - Tak, panie redaktorze. A jeszcze nakładają się kolejne rzeczy. Bo pan redaktor dobrze wie, że w listopadzie kończy się ustawowy skład zarządu NBP.

Wówczas kończy się kadencja wiceprezesa NBP Adama Lipińskiego. Do marca funkcję wiceprezesa w banku centralnym pełniła też Marta Kightley. Do podejmowania wiążących decyzji przez NBP wymagane jest sześciu członków zarządu. - Szykuje nam się paraliż Narodowego Banku Polskiego - podkreślił Zgorzelski.

Został też zapytany o to, czy do NBP zostanie wprowadzony komisarz. Po tym pytaniu wicemarszałek Sejmu zamilkł na kilka sekund. Piasecki powtórzył pytanie. - Najpierw niech Sejm przyjmie wniosek - powiedział wicemarszałek. I dodał, że "wiele scenariuszy jest na stole".

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Komisja o Trybunale Stanu dla Glapińskiego

W piątek przewodniczący klubu KO w Sejmie Zbigniew Konwiński, przekazał, że sejmowa komisja przegłosowała sprawozdanie komisji w sprawie wniosku o Trybunał Stanu dla prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego. - Wszystkie osiem zarzutów zostało przez Komisję podtrzymane - powiedział Konwiński.

Dodał, że wśród zarzutów podtrzymano "pośrednie finansowanie deficytu budżetowego przez prezesa Glapińskiego, działanie bez należytego upoważnienia Rady Polityki Pieniężnej, nieuprawnione interwencje walutowe, działania sprzeczne z założeniami polityki pieniężnej, utrudnianie pracy członkom Rady Polityki Pieniężnej i zarządu Narodowego Banku Polskiego, wprowadzanie ministra finansów w błąd, akceptowanie mechanizmu automatycznych nagród kwartalnych, naruszenie zasady apolityczności".

NBP komentuje

Narodowy Bank Polski uznaje zarzuty dla Glapińskiego za całkowicie bezpodstawne i uważa, że całe postępowanie może sparaliżować prace banku centralnego. Glapiński informował, że NBP nie będzie brał udziału w procedurze, a jakiekolwiek decyzje komisji nie są dla banku istotne, w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 2024 r. w tej sprawie.

W czwartek podczas konferencji prasowej Glapiński ocenił, że postępowanie komisji "jest szkodliwe z punktu widzenia interesów wewnętrznych Polski i niestety może mieć bardzo istotny, negatywny wpływ w relacjach za granicą". - Przyczyny i prawdziwy sens dalszego prowadzenia postępowania nie są dla nas zrozumiałe, ale nie zależy to oczywiście od NBP - zaznaczył Glapiński.

Zapewnił, że bank centralny "nie podda się żadnej politycznej presji". - Sejm i rząd nie mają żadnego prawa ingerowania w prowadzoną przez bank centralny politykę pieniężną - tak mówi nasza Konstytucja i cały porządek prawny (...) Narodowy Bank Polski i ja osobiście, tak jak każdego dnia, będziemy podejmować wszelkie starania na rzecz rozwoju gospodarczego ojczyzny i pomyślności obywateli. Zgodnie z rotą przysięgi, którą składałem obejmując obowiązki prezesa NBP - podkreślił.

Prezes NBP jest powoływany i odwoływany przez Sejm na wniosek Prezydenta RP. Druga i ostatnia kadencja Glapińskiego w roli prezesa NBP upływa w czerwcu 2028 r.