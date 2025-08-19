Dodatek dla emerytów. Niektórzy otrzymają pieniądze wcześniej

19 sierpnia 2025
Czternasta emerytura trafi do większości seniorów we wrześniu - informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Niektórzy dostaną ją już pod koniec sierpnia. W tym roku pełna kwota to 1878,91 złotych brutto.

ZUS wypłaci dodatkowe świadczenie z urzędu, czyli nie trzeba składać żadnych wniosków. Tegoroczna czternastka trafi do uprawnionych razem z emeryturami i rentami przysługującymi za wrzesień, zgodnie z kilkoma ustalonymi terminami wypłat.

14. emerytura. Kiedy emeryci otrzymają świadczenie?

Jednym z nich jest pierwszy dzień miesiąca. ZUS zaznaczył, że emeryci i renciści z takim terminem płatności dostaną dodatkowe świadczenie odpowiednio wcześniej, bo środki na pocztę i do banków trafią jeszcze w sierpniu.

W tym roku pełna czternastka wyniesie 1878,91 zł brutto – tyle, co obecna minimalna emerytura. Na całą kwotę mogą liczyć osoby, których świadczenie podstawowe (np. emerytura, renta) nie przekracza 2900 zł brutto.

Czytaj więcej: Dodatkowe świadczenie dla emerytów. "Raz przyznane, ZUS wypłaca co miesiąc" >>>

Zasada złotówka za złotówkę

Zakład wyjaśnił, że osoby ze świadczeniami powyżej 2900 zł i nie więcej niż 4728,91 zł brutto otrzymają czternastkę pomniejszoną zgodnie z tzw. zasadą złotówka za złotówkę. Na przykład do emerytury w kwocie 3500 zł brutto będzie przysługiwać czternastka zmniejszona o 600 zł, czyli do wypłaty zostanie 1278,91 zł brutto.

ZUS nie przyzna czternastki, jeśli okaże się ona niższa niż 50 zł brutto. Nie otrzymają jej więc osoby, które mają emeryturę lub rentę wyższą niż 4728,91 zł brutto. Na dodatkowe świadczenie nie mogą również liczyć osoby, które 31 sierpnia będą miały zawieszoną wypłatę emerytury lub renty, np. dlatego, że przekroczyły limit dorabiania.

ZUS odliczy od czternastki składkę zdrowotną oraz zaliczkę na podatek dochodowy. Wysokość czternastki na rękę nie będzie jednakowa z powodu różnic w zaliczce na podatek. Na przykład osoba, która pobiera emeryturę w kwocie minimalnej (1878,91 zł brutto), otrzyma 1558,81 zł na rękę.

Czternastka wolna od potrąceń

Czternastka będzie wolna od potrąceń, np. zajęć komorniczych. Nie wlicza się do dochodu przy ubieganiu się o pomoc społeczną, alimenty czy 500 plus dla niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Przy ustaleniu wysokości świadczenia osobie, która pobiera rentę wdowią, ZUS przyjmie sumę przysługujących świadczeń wypłacanych w zbiegu lub sumę przysługujących świadczeń przyznanych i wypłacanych przez dwa organy emerytalne/rentowe lub przez kilka organów.

