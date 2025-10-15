"Sygnał ostrzegawczy" na rynku pracy

Bezrobocie w Polsce Źródło: TVN24

Choć większość Polaków - jak wskazują wyniki Barometru - relatywnie szybko znalazła swoją obecną pracę, to ponad 40 proc. uważa, że proces poszukiwania posady zajmuje więcej czasu niż 2-3 lata temu. Taką opinię podziela aż 81 proc. respondentów w wieku 18-24 lat.

"Pierwszymi, którzy to odczuwają, są młodzi"

- Kiedy rynek pracy zaczyna wykazywać symptomy hamowania, pierwszymi, którzy to odczuwają, są młodzi. I jest to sygnał ostrzegawczy, bo pokolenie, które powinno płynnie wchodzić na rynek, napotyka bariery na starcie - wskazał ekspert rynku pracy i założyciel Personnel Service Krzysztof Inglot. Przypomniał, że bezrobocie w tej grupie jest dwucyfrowe i wynosi 11,3 proc. (wobec 5,5 proc. ogółem).

Z październikowego "Barometru Polskiego Rynku Pracy" wynika też, że kobiety częściej niż mężczyźni dostrzegają wydłużenie procesu poszukiwania pracy.

Dane GUS

Statystyki Głównego Urzędu Statystycznego pokazują, że obawy Polaków mają swoje podstawy. Na koniec drugiego kwartału 2025 roku w Polsce było 95,7 tys. wolnych miejsc pracy, co w stosunku do pierwszego kwartału oznacza spadek o 5,3 tys. i aż o 15,1 tys. mniej niż rok wcześniej.

W badaniu uczestniczyło 1095 osób w wieku 18 lat. Termin realizacji to 3-6 października 2025.

