Dla pracownika Prawdziwe zarobki Polaków. GUS pokazał nowe dane Oprac. Paulina Karpińska |

Zarobki. Od tej kwoty zaczyna się bogactwo Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Mediana oznacza, że połowie zatrudnionych wypłacono wynagrodzenie nie wyższe niż dana kwota, a druga połowa otrzymała wynagrodzenie nie niższe.

Mediana wynagrodzeń miesięcznych w gospodarce narodowej w lutym 2026 roku wyniosła 7690,82 zł brutto i była niższa o 22,8 proc. od przeciętnego wynagrodzenia brutto - poinformował GUS.

Mediana wynagrodzeń w lutym 2026

Dodał, że w lutym mediana wzrosła nominalnie o 3,3 procent w stosunku do stycznia 2026 r. oraz o 7,3 procent w porównaniu do lutego 2025 r.

Jak przekazał GUS, "wartość mediany wynagrodzeń różniła się w zależności od płci - wśród mężczyzn wyniosła 7753,52 zł (100,8 proc. wartości ogółem), natomiast wśród kobiet - 7631,04 zł (99,2 proc. wartości ogółem).

Przeciętne wynagrodzenie

GUS podał także, że w tym samym okresie przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wyniosło 9966,32 zł, wśród mężczyzn i 9904,85 zł wśród kobiet.

Przeciętne wynagrodzenie brutto w lutym wzrosło nominalnie o 6,6 proc. w stosunku do stycznia 2026 r., natomiast w porównaniu do lutego 2025 r. o 6,4 proc.

GUS podał, że w podmiotach o liczbie pracujących 9 i mniej osób mediana wynagrodzeń brutto pozostaje na poziomie płacy minimalnej.

Według GUS 10 proc. najmniej zarabiających osób otrzymało wynagrodzenie w wysokości co najwyżej 4806,00 zł (decyl pierwszy). Z kolei 10 proc. najwięcej zarabiających otrzymało wynagrodzenie w wysokości co najmniej 17 111,00 zł (decyl dziewiąty).