Dodatkowy dzień wolny od pracy

Rynek pracy. Rok 2025 od strony pracownika
Wszystkich Świętych w tym roku wypadło w sobotę, co oznacza, że pracownikom należy się dodatkowy dzień wolny. - Dla większości oznacza to, że wolne będzie musiało nastąpić w listopadzie. Ani wcześniej, ani później - wyjaśnia Główny Inspektor Pracy Marcin Stanecki.

W Polsce mamy w ciągu roku 14 świąt będących dniami ustawowo wolnymi od pracy. Wcześniej było ich 13, ale od 2025 roku dniem wolnym od pracy jest 24 grudnia, czyli Wigilia Bożego Narodzenia.

Jednym z dni ustawowo wolnych od pracy jest Wszystkich Świętych, które w 2025 roku wypadło w sobotę. Czy oznacza to, że wolne przepada pracownikom zatrudnionym na etacie?

Zgodnie z Kodeksem pracy, jeżeli święto wolne od pracy wypada w innym dniu niż niedziela, obniża nam wymiar czasu pracy o 8 godzin. Pracownicy mają więc prawo do odebrania dnia wolnego.

Obniżenie wymiaru czasu pracy o 8 godzin przysługuje nam także, jeżeli sobota była w naszym przypadku niepracująca.

Dzień wolny za sobotę. Inspekcja pracy wyjaśnia

Pracownik nie musi składać żadnego wniosku, aby odebrać dodatkowy dzień wolny. Jednocześnie pracodawca sam decyduje o tym, kiedy przyzna nam ten dzień. Termin ten ma prawo ustalić odgórnie i tylko od niego zależy, czy wszyscy pracownicy firmy będą odbierać dzień wolny jednocześnie, czy też w różnych dniach.

Główny Inspektor Pracy Marcin Stanecki przypomniał też, że dodatkowy dzień wolny powinien zostać wyznaczony przez pracodawcę w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym wystąpiło święto. Nie ma jednak obowiązku wyznaczania wolnego wszystkim pracownikom w tym samym terminie.

- Dla większości pracowników oznacza to, że wolne będzie musiało nastąpić w listopadzie ani wcześniej, ani później. Tylko wtedy, kiedy w firmie obowiązuje inny okres rozliczeniowy niż jednomiesięczny, na przykład trzymiesięczny czy nawet dwunastomiesięczny, wolne może nastąpić w innym miesiącu niż w listopadzie – podkreślił.

Zgodnie z wyjaśnieniami szefa PIP w przypadku, gdy w wyznaczonym przez pracodawcę dniu wolnym pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim, nie ma on prawa do odebrania wolnego w innym terminie. W przypadku, gdy w tym okresie został zaplanowany przez pracownika urlop, to dzień ten wraca do puli urlopu wypoczynkowego i można go wykorzystać do końca września następnego roku.

Okazja do długiego weekendu

Warto natomiast pamiętać, że pracodawca nie może przyznawać po kilka godzin wolnego dziennie zamiast całego dnia poza pracą - zgadzać musi się bowiem liczba dni niepracujących w danym okresie rozliczeniowym.

Jednym z możliwych rozwiązań - jeśli pracodawca wyraża na to zgodę - jest oddanie wolnego za Wszystkich Świętych w poniedziałek 10 listopada.

Wówczas jest okazja do tak zwanego długiego weekendu w związku z przypadającym we wtorek 11 listopada Narodowym Świętem Niepodległości.

Nawet 30 tysięcy złotych kary

Co w sytuacji, gdy pracodawca nie zgodzi się na przyznanie dodatkowego dnia wolnego za święto w sobotę? W takim przypadku ryzykuje on otrzymanie grzywny w wysokości od 1 do 30 tys. zł. Ponadto nieoddanie dnia wolnego oznaczałoby przekroczenie normy pracy przez pracownika, a co za tym idzie - konieczność wypłacenia mu dodatku za nadgodziny.

Dzień wolny za święto w sobotę nie przysługuje osobom pracującym na innych umowach niż umowy o pracę (np. umowa zlecenia, umowa o dzieło), a także wykonującym niektóre zawody, np. nauczycieli.

W Polsce w czwartym kwartale 2024 roku 93,5 proc. pracowników pracowało na pełny etat - wynika z badania GUS. Było to 16 mln 127 tys. osób. Natomiast 1 mln 120 tys. (tj. 6,5 proc.) pracowało w niepełnym wymiarze.

