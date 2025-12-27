Logo TVN24
Alarmujące dane w sprawie pensji. "Niebotyczne pieniądze"

ulica ludzie slonce pasy shutterstock_565189495
Szef PIP: nie chcemy likwidować wszystkich umów cywilno-prawnych
Źródło: TVN24 BiS
Cześć pracodawców nie wypłaca pensji na czas. - Od początku roku w wyniku działań egzekucyjnych odzyskano łącznie 138 milionów złotych należnych wynagrodzeń dla 41 tysięcy pracowników – poinformował główny inspektor pracy Marcin Stanecki.

Szef Państwowej Inspekcji Pracy w rozmowie z PAP opowiedział o głównych wnioskach z kontroli w tym roku. Jak stwierdził, utrzymuje się duża liczba skarg na pracodawców, z których 40 proc. dotyczy łamania czasu pracy i braku terminowej, czy pełnej wypłaty wynagrodzenia. - To się od lat nie zmienia. Pracodawcy nadal mają kłopot z wypłacaniem wynagrodzeń - przekazał Stanecki.

Marcin Stanecki
Marcin Stanecki
Źródło: PAP/Marcin Obara

Zaległe wynagrodzenia

Szef PIP zaznaczył, że czasem wynika to z utraty płynności finansowej, ale bywa też tak, że "przedsiębiorcy kredytują się kosztem pracowników".

- Świadczy o tym fakt, że od początku roku wyegzekwowaliśmy 138 milionów złotych dla 41 tysięcy osób z tytułu niepłaconych wynagrodzeń. Okazało się, że wskutek wizyty inspektorki czy inspektora pracy pieniądze się znalazły i zaległości zostały szybko uregulowane - poinformował szef PIP. Podał przykład z Warszawy, gdzie w listopadzie udało się wyegzekwować 17 milionów złotych. - W Lublinie to prawie milion złotych w skali miesiąca. To są niebotyczne pieniądze - podkreślił Stanecki.

Wzrost liczby wypadków

Jak dodał, inną kwestią są wypadki w pracy. Zwrócił uwagę, że w zeszłym roku było około 200 wypadków śmiertelnych.

- To osoby, które wyszły rano do pracy i już nigdy z niej nie wróciły. Niestety statystyka w tym roku nie będzie lepsza. Wstępne dane pokazują wzrost liczby wypadków w Polsce - podkreślił główny inspektor pracy.

Jak zauważył, wciąż wielu małych i średnich przedsiębiorców nie przestrzega przepisów związanych z BHP. - W zeszłym roku skontrolowaliśmy tysiąc placów budów. W przypadku ponad 98 procent były nieprawidłowości. Gdy inspektorzy wrócili na te same place budów po kilku tygodniach z rekontrolą, okazało się, że liczba nieprawidłowości była tam praktycznie taka sama. Okazuje się, że w niektórych firmach jest tak, że powinniśmy być na miejscu przez cały czas. Inaczej nic się nie zmieni - ocenił Stanecki. Zwrócił uwagę, że wypadkom ulegają najczęściej osoby młode, ale też tzw. rutyniarze, którzy mają około 20 lat stażu pracy.

Olbrzymia szara strefa

Szef PIP wskazał ponadto, że w co trzeciej kontroli były nieprawidłowości związane z legalnością zatrudnienia cudzoziemców.

- Co ciekawe, ten sam problem mamy z Polakami. Co prawda tylko co piąta kontrola kończyła się wykryciem nielegalnego zatrudnienia, ale to ciągle dużo za dużo. Szacuje się, że nawet 19 procent polskiej gospodarki to szara strefa - powiedział.

Autorka/Autor: jjs/dap

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: BABAROGA/Shutterstock

Państwowa Inspekcja PracyRynek pracy
