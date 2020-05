W przeliczeniu na "ludzki wiek" jest już stulatką. Właśnie została mamą

Samica lemura wari czarno-białego, o imieniu Colie, 16 maja skończy 24 lata. - W przeliczeniu na "ludzki wiek" to prawie 100 lat - podaje zoo. I właśnie - zdumiewając opiekunów - urodziła młodego lemurka, którym się troskliwie opiekuje.

W Ogrodzie Zoologicznym im. Stefana Milera w Zamościu urodził się lemur wari czarno-biały. To jeden z gatunków krytycznie zagrożonych wyginięciem w przyrodzie. Lemury te żyją w niewoli średnio 19 lat. Samica, która urodziła młode, ma prawie 24 lata.

"Z naszych informacji i wywiadu z innymi ogrodami zoologicznymi wynika, że to prawdopodobnie pierwszy, udokumentowany przypadek tak późnego macierzyństwa u tego gatunku lemura" - poinformowało na portalu społecznościowym.

Ojciec lemur to też nie jest "młodzieniaszek"

Do ogrodu zoologicznego w Zamościu Colie trafiła przed siedmioma laty, jako 17-latka. "Wari średnio w niewoli dożywają 19 lat, toteż spodziewaliśmy się, że pogodną jesień swojego życia spędzi u nas na przepięknym wybiegu na wyspie" - napisano.

Colie do ogrodu w Zamościu przyjechała wraz z równoletnim sobie samcem, który - jak podaje zoo - po kilku latach "ją opuścił". Kondycja fizyczna i psychiczna samicy stale się pogarszała. Wiosną 2019 r. sprowadzono do niej kolejnego samca z zoo w Usti nad Labem w Czechach. Jak informuje zamojskie zoo, ten lemur to też nie jest "młodzieniaszek" - za dwa tygodnie skończy 15 lat, "czyli około 70 ludzkich lat".