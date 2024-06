Do wypadku doszło w maju zeszłego roku koło miejscowości Soce i Trześcianki, na drodze wojewódzkiej nr 685 z Hajnówki do Zabłudowa. Auto zjechało z drogi i dachowało. Na miejscu zginął jeden z pasażerów.

Kierowca toyoty rav4 i dziewięć innych osób trafiło do szpitali. Dzień po wypadku zmarła druga osoba, kolejny pasażer.

Prokurator chciał pięć i pół roku więzienia

Pochodzący z Uzbekistanu (mieszkający i pracujący w Polsce) kierowca został oskarżony o nieumyślne doprowadzenie do katastrofy w ruchu lądowym oraz o pomocnictwo w nielegalnym przekroczeniu granicy przez grupę dziesięciu Afgańczyków.

Skazano też dwóch innych Uzbeków

W tym samym procesie oskarżeni byli również dwaj inni obywatele Uzbekistanu, którzy odpowiadali za pomocnictwo do nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski.

Kary w ich przypadku, to rok i cztery miesiące oraz rok więzienia. Sąd orzekł też wobec nich przepadek korzyści finansowych, które osiągnęli za to przestępstwo - łącznie to 8,5 tys. zł.