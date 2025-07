Pierwsze efekty przywrócenia kontroli. Polska przekazała Litwie czterech Afgańczyków

Trompole. Polska przekazała Litwie czterech Afgańczyków. Przewoził ich Estończyk Źródło: Podlaski Oddział Straży Granicznej

W nocy z niedzieli na poniedziałek (7 lipca) rozpoczęły się tymczasowe kontrole na granicach z Niemcami i Litwą, podczas których funkcjonariusze Straży Granicznej, wspierani przez policję i żołnierzy WOT, mogą zatrzymać do wyrywkowej kontroli wytypowane pojazdy. Według rządu jest to konieczne, by zredukować niekontrolowany przepływ migrantów.

W niedzielę tuż przed północą, gdy patrole były już gotowe do przywrócenia tymczasowej kontroli, na granicy polsko-litewskiej na przejściu granicznym Trompole zatrzymane zostało auto.

Wcześniej próbowali przekroczyć granicę na wysokości Dubicz Cerkiewnych

Obywatel Estonii przewoził czterech migrantów z Afganistanu, którzy dwa miesiące wcześniej próbowali przekroczyć nielegalnie granicę polsko-białoruską na wysokości Dubicz Cerkiewnych (województwo podlaskie).

"Po nieudanej próbie nielegalnego przekroczenia naszej granicy w tym miejscu, cudzoziemcy zostali przetransportowani do granicy białorusko-łotewskiej. Następnie z Łotwy przez Litwę wszyscy ponownie próbowali przedostać się do Polski i potem dalej do Niemiec" – czytamy w komunikacie na stronie Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej.

Wiceszef MSWiA: kontrola 6 836 osób

Estończyk został zatrzymany i usłyszy zarzuty za organizowanie nielegalnego przekraczania granicy, natomiast Afgańczycy zostali, w ramach readmisji, przekazani stronie litewskiej.

Jak poinformował w Programie 1 Polskiego Radia wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański, na poniedziałek na godzinę 20, służby przeprowadziły kontrolę 6 836 osób i zatrzymanych do kontroli zostało 3 136 pojazdów.

Dwóm osobom odmówiono wjazdu do Polski

Dodał, że według danych Straży Granicznej jednej osobie - Syryjczykowi - odmówiono wjazdu do Polski na granicy z Niemcami. Również jednej osobie - obywatelowi Algierii - odmówiono wjazdu do Polski na granicy z Litwą.

Szczepański wyraził też nadzieję, że najbliższy miesiąc, podczas którego będą prowadzone kontrole "pokaże wszystkim, że szlak litewski jest już niemożliwy do przekraczania". Dodał, że być może te działania spowodują również, że strona niemiecka zrezygnuje z kontroli na granicy z Polską i wszystko wróci do normalności.

Zgodnie z rozporządzeniem MSWiA kontrole będą prowadzone przez 30 dni - do 5 sierpnia. W tym czasie na granicy z Niemcami działać będą 52 przejścia graniczne, z czego w 16 miejscach będą prowadzone kontrole stałe. Z kolei na granicy z Litwą wytypowano 13 miejsc prowadzenia kontroli, z czego w dwóch miejscach będą prowadzone kontrole stałe - w dawnych przejściach granicznych Budzisko i Ogrodniki.