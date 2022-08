Okradła puszkę z kościelnymi datkami. Z łupem wsiadła do autobusu i próbowała uciec z miasta

Do kradzieży w jednym z kościołów na terenie Szczebrzeszyna doszło we wtorek, 23 sierpnia. Ustalono, że ktoś przeciął kłódkę zabezpieczającą puszkę z datkami i zabrał pieniądze. Kasetka na datki od wiernych była przymocowana do ściany przy wejściu do budynku.