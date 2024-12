Zwolennicy czekali na ten moment od ponad 20 lat. Pierwszego stycznia z podbiałostockiej gminy Supraśl zostanie wydzielona gmina Grabówka. Podziałowi sprzeciwia się burmistrz Supraśla, który twierdzi, że nowa gmina będzie bogata, a stara biedna. Podnosi też, że mieszkańcy nie mieli możliwości, aby wypowiedzieć się w referendum. Szef podlaskich struktur PiS Jacek Sasin złożył, razem z innymi posłami, skargę do Trybunału Konstytucyjnego.

- Czekaliśmy na to od 20 lat, a może nawet i dłużej. Jakie emocje nam teraz towarzyszą? Bardzo pozytywne. Jeśli coś takiego następuje po tak długiej walce, odczuwać można tylko radość i zadowolenie - mówi, mieszkający w Zaściankach, Radosław Sakowski.

Poszło o pieniądze

Secesji domagała się część mieszkańców pięciu wsi (Grabówka, Henrykowo, Sobolewo, Sowlany i Zaścianki), które wejdą w skład nowej gminy. A chodziło o pieniądze. Zwolennicy secesji podkreślali, że mieszkańcy tych pięciu miejscowości wnoszą do budżetu ponad 70 procent wpływów z podatku PIT , a nie otrzymują w zamian dostatecznej liczby inwestycji.

Burmistrz gminy Supraśl Radosław Dobrowolski tłumaczył nam jeszcze w maju, że w skali roku w całej gminie osiedla się ok. 500 nowych osób, a szczególnie w pięciu miejscowościach, o które chodzi, trudno więc wymagać, aby udało się nadążyć chociażby z wyasfaltowaniem od razu wszystkich dróg i zrobieniem wszędzie kanalizacji

Gmina została podzielona już za rządów Ewy Kopacz

Najważniejszy moment toczącego się od lat sporu nastąpił w lipcu 2015 roku, kiedy to - za rządów Ewy Kopacz - Rada Ministrów wydała rozporządzenie o utworzeniu nowej gminy. Wcześniej co prawda odbyło się w tej sprawie referendum, w którym 55 procent mieszkańców całej gminy opowiedziało się przeciw podziałowi, ale rząd wziął po uwagę fakt, że w pięciu miejscowościach, o których mowa, zdecydowana większość (78 proc.) głosujących opowiedziała się za podziałem.

Po złożeniu w tej sprawie przez 50 posłów PO wniosku do Trybunału Konstytucyjnego, ten - wyrokiem z 1 czerwca 2017 roku, stwierdził, że grudniowe rozporządzenie rządu Beaty Szydło jest niezgodne z Konstytucją RP i ustawą o samorządzie gminnym. Mimo to gmina Grabówka nadal nie powstała.

Burmistrz Radosław Dobrowolski (z lewej) złożył skargę do Komisji Europejskiej

Sprawa wróciła wiosną 2024 roku

Sprawa wróciła po zmianie rządów w Polsce. Na początku kwietnia 2024 roku ówczesny minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński zapowiedział rozpoczęcie procedury powołania nowej gminy. Jednocześnie MSWiA wystąpiło do rady gminy Supraśl o opinię w sprawie secesji (opinia nie jest wiążąca, jej brak nie wstrzymuje procedury).

Radni gminy Supraśl (burmistrz Radosław Dobrowolski miał w niej większość) uchwałą z 18 kwietnia zadecydowali, że formą konsultacji będzie ponowne referendum. Miało się ono odbyć 2 czerwca, jednak nie doszło do skutku. Wojewoda podlaski unieważnił bowiem uchwałę radnych. Jego prawnicy stwierdzili bowiem, że podjęto ją z istotnym naruszeniem prawa. Wskazali też m.in. na brak oznaczenia daty referendum i wydruku odcisku pieczęci na karcie do głosowania, stanowiącej załącznik do uchwały.