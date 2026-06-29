Białystok Poszedł popływać z kolegami, 17-latek nie żyje

Tak tonie człowiek Źródło wideo: TVN24 Łódź Źródło zdj. gł.: TVN24

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Strażacy zgłoszenie o zaginięciu 17-latka dostali o 14.27. - Poszedł popływać z kolegami. W pewnym momencie zobaczyli, że nie wynurza się z wody i wezwali pomoc - przekazał mł. bryg. Adam Greś, zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce.

Poszukiwania zakończyły się około godz. 16:30. Po wydobyciu nastolatka na brzeg zespół ratownictwa medycznego stwierdził jego zgon.

- Kolejna tragedia nad wodą, tym razem w Sokółce. Po akcji poszukiwawczej z zalewu wyłowiono ciało nastolatka. Na miejscu pracują policjanci, ustalają wszystkie okoliczności tej tragedii – powiedział rzecznik podlaskiej policji Tomasz Krupa.

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