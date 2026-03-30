Gmina Zbójna (woj. podlaskie) Źródło: Google Earth

Do pożaru rozległego kompleksu budynków gospodarczych doszło w poniedziałek, tuż po godzinie 2 w nocy w miejscowości Siwiki w województwie podlaskim. Ogień szybko objął drewniane zabudowania znajdujące się na terenie gospodarstwa.

💢Duży pożar w miejscowości Siwiki, gm. Zbójna.



Pożarem objęty jest kompleks drewnianych budynków gospodarczych.

Brak osób poszkodowanych.



Na miejscu 8 zastępów straży pożarnej 🚒



Trwa akcja gaśnicza 🧑‍🚒💦 pic.twitter.com/ZOcCD4iBfD — KM PSP Łomża (@KMPSPLomza) March 30, 2026 Rozwiń

- W kulminacyjnym momencie na miejscu pracowało łącznie 11 zastępów straży pożarnej - poinformował nas st. kpt. Kamil Cieślikiewicz, zastępca dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej. W wyniku pożaru zniszczone zostały między innymi budynki drewniane, dwa samochody, traktory oraz specjalistyczny sprzęt warsztatowy. Straty materialne wstępnie oszacowano na około 260 tysięcy złotych.

W chwili wybuchu ognia na terenie gospodarstwa przebywały dwie osoby. Jak przekazał, nikt nie odniósł obrażeń i nie było potrzeby udzielania pomocy medycznej.

Trwa dogaszanie

Strażacy nadal prowadzą działania związane z dogaszaniem pogorzeliska. Wstępnie jako przypuszczalną przyczynę pożaru wskazuje się zwarcie instalacji elektrycznej. Ostateczne ustalenia w tej sprawie będą należały do policji.

