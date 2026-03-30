Do pożaru rozległego kompleksu budynków gospodarczych doszło w poniedziałek, tuż po godzinie 2 w nocy w miejscowości Siwiki w województwie podlaskim. Ogień szybko objął drewniane zabudowania znajdujące się na terenie gospodarstwa.
- W kulminacyjnym momencie na miejscu pracowało łącznie 11 zastępów straży pożarnej - poinformował nas st. kpt. Kamil Cieślikiewicz, zastępca dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej. W wyniku pożaru zniszczone zostały między innymi budynki drewniane, dwa samochody, traktory oraz specjalistyczny sprzęt warsztatowy. Straty materialne wstępnie oszacowano na około 260 tysięcy złotych.
W chwili wybuchu ognia na terenie gospodarstwa przebywały dwie osoby. Jak przekazał, nikt nie odniósł obrażeń i nie było potrzeby udzielania pomocy medycznej.
Trwa dogaszanie
Strażacy nadal prowadzą działania związane z dogaszaniem pogorzeliska. Wstępnie jako przypuszczalną przyczynę pożaru wskazuje się zwarcie instalacji elektrycznej. Ostateczne ustalenia w tej sprawie będą należały do policji.
