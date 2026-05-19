Pożar w Narwiańskim Parku Narodowym
W czwartek po godzinie 15 do strażaków wpłynęło zgłoszenie o pożarze łąk i trzcinowisk na terenie Narwiańskiego Parku Narodowego w okolicach miejscowości Izbiszcze.
"Po godz. 17 pożar został zlokalizowany. Trwają działania związane z jego dogaszaniem" - przekazała Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku.
Jak podała straż, pożar objął 14 hektarów terenu.
W szczytowym momencie akcji gaśniczej uczestniczyło 20 zastępów straży pożarnej.
Ewelina Szklarzewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku powiedziała, że z dromadera należącego Lasów Państwowych wykonano dwa zrzuty wody, około pięć tysięcy litrów, które pomogły w ugaszeniu zarzewia.
