Białystok Pożar w Narwiańskim Parku Narodowym Oprac. Michał Malinowski |

W czwartek po godzinie 15 do strażaków wpłynęło zgłoszenie o pożarze łąk i trzcinowisk na terenie Narwiańskiego Parku Narodowego w okolicach miejscowości Izbiszcze.

"Po godz. 17 pożar został zlokalizowany. Trwają działania związane z jego dogaszaniem" - przekazała Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku.

Jak podała straż, pożar objął 14 hektarów terenu.

W szczytowym momencie akcji gaśniczej uczestniczyło 20 zastępów straży pożarnej.

Ewelina Szklarzewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku powiedziała, że z dromadera należącego Lasów Państwowych wykonano dwa zrzuty wody, około pięć tysięcy litrów, które pomogły w ugaszeniu zarzewia.