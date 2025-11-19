Logo strona główna
Białystok

Meksykanie w podlaskiej wsi produkowali narkotyki

Na ławie oskarżonych zasiadło czterech Meksykanów
Powiat bielski. Laboratorium metamfetaminy zlikwidowane. Policja zatrzymała czterech Meksykanów (27.09.2024)
Źródło: CBŚP
Na obrzeżach Orli - małej wsi na Podlasiu - czterech Meksykanów prowadziło laboratorium metamfetaminy. Zasiedli właśnie na ławie oskarżonych. Prowadzący sprawę prokurator powiedział, że pracowali dla kartelu meksykańskiego, a wybierając lokalizację nie wzięli pod uwagę tego, że na Podlasiu każdy każdego zna i jeśli pojawi się ktoś obcy, to od razu wzbudza zainteresowanie sąsiadów.

Przed Sądem Okręgowym w Białymstoku rozpoczął się proces czterech Meksykanów, oskarżonych o wytwarzanie metamfetaminy na dużą skalę. Jak podawała prokuratura po ich zatrzymaniu, czarnorynkowa wartość zabezpieczonych narkotyków przekraczała siedem milionów złotych.

Źródło: PAP/Artur Reszko

Zatrzymani na gorącym uczynku

Na trop działalności narkotykowej prowadzonej w Podlaskiem wpadli policjanci z łódzkiego oddziału CBŚP. Wytypowali miejsce na obrzeżach Orli w powiecie bielskim, gdzie miały być produkowane narkotyki. Najpierw obserwowali to miejsce, a potem wraz z policjantami z Bielska Podlaskiego odkryli na tej posesji nielegalne laboratorium metamfetaminy.

Tam we wrześniu zeszłego roku zatrzymano na gorącym uczynku trzy osoby narodowości meksykańskiej, a czwartą po krótkim pościgu. Oskarżeni mają 42-50 lat oraz średnie, a jeden wyższe wykształcenie. Tylko jeden z nich był wcześniej karany. W Stanach Zjednoczonych odbywał karę sześciu lat więzienia za transport narkotyków. Cała czwórka jest tymczasowo aresztowana.

Ruszył proces
Źródło: PAP/Artur Reszko

Posesję wynajęli bez nawiązania kontaktu z właścicielem

Zarzuty dotyczą kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej (do której należały też inne, nieustalone osoby) oraz produkcji - we wrześniu 2024 roku - znacznej ilości narkotyków. Zabezpieczono blisko 120 litrów metamfetaminy, urządzenia i znaczne ilości chemikaliów niezbędnych do jej produkcji.

Jak wynika z ustaleń śledztwa, zarówno sprzęt użyty w tym laboratorium, jak i odczynniki chemiczne były kupione w sklepach stacjonarnych i internetowych, a posesja została wynajęta za pośrednictwem jednego z serwisów internetowych, bez nawiązywania bezpośredniego kontaktu z jej właścicielem.

Laboratorium mieściło się na obrzeżach wsi
Źródło: CBŚP

Produkcja na zlecenie i potrzeby meksykańskiego kartelu

W środę (19 listopada) przed białostockim sądem okręgowym rozpoczął się proces w tej sprawie. Sąd zdecydował, że co prawda nie wyłącza jawności rozprawy w tej części, ale zakazał mediom ujawniania treści wyjaśnień oskarżonych. Powołał się na ich interes prywatny - obawy o bezpieczeństwo ich bliskich, którzy są w Meksyku. Wszystko wskazuje bowiem, że produkcja narkotyków w Orli była prowadzona na zlecenie i potrzeby jednego z meksykańskich karteli narkotykowych.

Przy postawionych zarzutach, oskarżonym grozi do 20 lat więzienia i ponad milion złotych grzywny.

- Nie ulega wątpliwości, że ci ludzie pracowali dla kartelu meksykańskiego. Kartele te są znane z brutalności, dlatego też (oskarżeni) mają prawo obawiać się o swoje rodziny. Ale z drugiej strony, groźba nie jest usprawiedliwieniem popełnienia przestępstwa - powiedział dziennikarzom w przerwie rozprawy prokurator Grzegorz Giedrys z Prokuratury Okręgowej w Białymstoku, który prowadził śledztwo w tej sprawie.

Zabezpieczono blisko 120 litrów płynnego narkotyku
Źródło: CBŚP

Prokurator: metamfetamina przeznaczona na nasz polski rynek

Pytany o to, jak wytłumaczyć zainteresowanie kartelu z Meksyku produkcją narkotyków w północno-wschodniej Polsce zaznaczył, że produkuje się je tam, gdzie jest rynek zbytu.

- Jeśli w Polsce szuka się rynku zbytu, musi pojawić się towar. Ta metamfetamina na pewno nie była przeznaczona na eksport, tylko na nasz polski rynek - dodał.

- Droga przemytu na rynek europejski jest bardzo długa i ryzykowna, być może kartele oceniły, że warto rozpocząć produkcję na terenie Europy, nie tylko w Polsce - powiedział prokurator.

Prokurator Grzegorz Giedrys stwierdził, że przestępcy błędnie założyli, iż małej wsi będzie im łatwo działać w sposób niezauważony
Źródło: PAP/Artur Reszko

Prokurator: nie wzięli pod uwagę, że na Podlasiu każdy każdego zna

Jak mówił, lokując nielegalną działalność w Orli być może przestępcy jednak źle ocenili realia i błędnie założyli, że w tak małej miejscowości będzie im łatwo się ukryć i działać w sposób niezauważony.

- Zapomnieli, że to jest Podlasie, gdzie każdy każdego zna. Jeśli pojawi się obca osoba, to od razu wzbudza zainteresowanie sąsiadów, współmieszkańców - dodał.

Proces będzie kontynuowany na początku grudnia.

Autorka/Autor: tm/gp

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Artur Reszko

