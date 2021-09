Ciężarówka wjechała w pojazd służby drogowej. GDDKiA publikuje film ku przestrodze

Film z kolizji, do której doszło w poniedziałek 13 września po godzinie 8.40 na obwodnicy Lublina, w okolicach węzła Lublin Zadębie, opublikowała we wtorek Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Na nagraniu widać, że 47-letni kierowca tira wjechał w stojący na lewym pasie pojazd służby drogowej. W środku znajdowali się pracownicy. Na szczęście odnieśli tylko lekkie obrażenia.

"Apelujemy do kierowców o rozważną jazdę. Dostosuj prędkość do sytuacji na drodze, stosuj się do oznakowania i nie używaj telefonu komórkowego podczas jazdy! Pamiętaj, że bezpieczeństwo na drodze zależy przede wszystkim od nas samych!" – apeluje GDDKiA na profilu facebookowym.