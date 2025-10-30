Zderzenie lawety i trzech ciężarówek. Jedna osoba nie żyje

Kuków (województwo podlaskie) Źródło: Google Earth

Około godziny 4 na trasie S61 w miejscowości Kuków na wysokości Suwałk doszło do zderzenia lawety i trzech samochodów ciężarowych.

Droga w kierunku Litwy jest zablokowana. Policja kieruje podróżujących na objazdy.

Wypadek na S61 Źródło: TVN24

Trwa akcja ratunkowa

- Doszło do zderzenia trzech ciężarówek i autolawety, której kierowca nie wyhamował i wjechał w poprzedzającego ciężarówki. W tej chwili trwają działania, żeby te samochody rozdzielić. Jedna osoba z tego wypadku została zabrana do szpitala - przekazał st. kpt. Paweł Godlewski ze straży pożarnej w Suwałkach.

Wypadek na S61 Źródło: TVN24

- Mogę potwierdzić, że mamy zdarzenie czterech samochodów ciężarowych na drodze S 61 w kierunku Litwy, droga jest zablokowana, objazdy prowadzą przez Suwałki. Jeden z kierowców zginął - poinformował podkomisarz Karol Górski z KMP w Suwałkach. To nie jedyne zdarzenie drogowe na tej drodze, kilometr wcześniej doszło do zderzenia ciężarówki z busem, którym podróżowała pięcioosobowa rodzina. W zdarzeniu jedna osoba została ranna i zabrana do szpitala.

