Co wiemy o migrantach, którzy zmarli na granicy

Pierwszą ofiarą kryzysu na polski-białoruskiej granicy był Ahmed Hamid. 29-latek z Iraku we wrześniu wyruszył w podróż do Europy przez Białoruś i Polskę. Wiadomo, że mężczyzna wędrował z dwoma innymi, poznanymi w drodze Irakijczykami. Zmarł 19 września w lesie - niedaleko wsi Frącki w pobliżu Gib na Podlasiu. To z tamtego miejsca towarzysze Ahmeda po raz ostatni wysłali wiadomość do jego rodziny. Była w niej podana lokalizacja. O życie 29-latka walczyli polscy ratownicy, niestety nie udało się go uratować. Pod koniec października prokuratura wydała zgodę na transport ciała mężczyzny do Iraku