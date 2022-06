Nie żyje kierowca busa. Policja: zjechał na przeciwległy pas i zderzył się z cysterną

czytaj dalej

- To niezwykłe, że prezydenci lub szefowie rządów używają hologramu, by zwracać się do ludzi, ale to nie jedyny aspekt "Gwiezdnych wojen", który wprowadzamy w życie. Pokonamy też imperium - powiedział Wołodymyr Zełenski. Prezydent Ukrainy przekonywał na konferencji VivaTech, że wsparcie w odbudowie Ukrainy stanowi szansę dla rozwoju technologii.