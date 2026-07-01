Białystok Zaginiona aktywistka z Podlasia została odnaleziona Oprac. Martyna Sokołowska |

Do zdarzenia doszło w Gródku (Podlaskie) Źródło wideo: Google Earth Źródło zdj. gł.: tvn24.pl

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Aktywistka ostatni raz była widziana w poniedziałek, 29 czerwca, około godziny 13 w sklepie w Gródku w powiecie białostockim. Miała przy sobie telefon, który później był nieaktywny.

Policja apelowała o pomoc w ustaleniu miejsca pobytu 45-latki. W poszukiwania zaangażowali się aktywiści i przyjaciele kobiety.

Znaleźli ją w lesie

Po godzinie 4.30 w czwartek nad ranem młodszy inspektor Tomasz Krupa z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku poinformował, że 45-latka została odnaleziona przez policjantów i strażaków OSP w lesie na terenie gminy Gródek.

"Została przekazana zespołowi ratownictwa medycznego" - zaznaczył policjant.

Podziękowania wszystkim zaangażowanym

O tym, że kobieta jest cała i zdrowa poinformował też w mediach społecznościowych Piotr Czaban, twórca profilu Czaban robi raban.

Dziękował wszystkim wolontariuszom i funkcjonariuszom zaangażowanym w poszukiwania.

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