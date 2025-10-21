Gmina Nowogród (Podlaskie) Źródło: Google Earth

Jak mówił nam prokurator Małgorzata Kosiorek-Soboń, szefowa Prokuratury Rejonowej w Łomży, do zdarzenia doszło w sobotę (18 października) w jednym z gospodarstw w gminie Nowogród.

- Nie żyje młoda kobieta, która była w szóstym miesiącu ciąży – informuje.

Doznała obrażeń głowy

Do tragedii doszło podczas prac w gospodarstwie.

- Kobieta doznała obrażeń głowy. Najprawdopodobniej została uderzona częścią wózka widłowego, którego operatorem był jej mąż - mówi prokurator.

Jak podało Polskie Radio Białystok kobieta miała 26 lat. Zmarła w szpitalu w Łomży. Nie udało się też uratować jej nienarodzonego dziecka.

Trwa ustalanie szczegółów

- Ciało zostanie poddane sekcji. Ustalane są szczegóły zdarzenia – zaznacza Kosiorek-Soboń.

Postępowanie prowadzone jest w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci, czyli czynu z artykułu 155 Kodeksu karnego.

