Jak mówił nam prokurator Małgorzata Kosiorek-Soboń, szefowa Prokuratury Rejonowej w Łomży, do zdarzenia doszło w sobotę (18 października) w jednym z gospodarstw w gminie Nowogród.
- Nie żyje młoda kobieta, która była w szóstym miesiącu ciąży – informuje.
Doznała obrażeń głowy
Do tragedii doszło podczas prac w gospodarstwie.
- Kobieta doznała obrażeń głowy. Najprawdopodobniej została uderzona częścią wózka widłowego, którego operatorem był jej mąż - mówi prokurator.
Jak podało Polskie Radio Białystok kobieta miała 26 lat. Zmarła w szpitalu w Łomży. Nie udało się też uratować jej nienarodzonego dziecka.
Trwa ustalanie szczegółów
- Ciało zostanie poddane sekcji. Ustalane są szczegóły zdarzenia – zaznacza Kosiorek-Soboń.
Postępowanie prowadzone jest w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci, czyli czynu z artykułu 155 Kodeksu karnego.
Autorka/Autor: tm/tok
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: FotoDax/Shutterstock