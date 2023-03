Nie ma chętnych do objęcia mandatu radnego. W gminie nie ma też wójta, bo przeszedł na emeryturę

czytaj dalej

Protestujące w Sejmie osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunowie rozmawiali z ministrem do spraw europejskich Szymonem Szynkowskim vel Sękiem. - Panie ministrze, czy przeżyłby pan za 1445 złotych miesięcznie? - zapytała jedna z uczestniczek protestu. - Myślę, że to byłoby bardzo, bardzo trudne i mam świadomość, jak dla państwa jest to trudne - odpowiedział.