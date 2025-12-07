Czartajew (Podlaskie) Źródło: Google Earth

Policjanci byli akurat w miejscowość Czartajew, gdy zwrócili uwagę na volkswagena, który jechał od lewej do prawej krawędzi jezdni.

Okazało się, że za kierownicą siedziała 28-letnia obywatelka Ukrainy, od której od razu wyczuli alkohol. Badanie alkomatem wykazało ponad dwa promile w jej organizmie. Kobieta nie miała prawa jazdy.

Czterech pasażerów, w tym trzylatek

"Powiedziała, że jest w trakcie odbywania kursu na Ukrainie i 'chciała poćwiczyć jazdę'. W takim stanie przewoziła czterech pasażerów, w tym swojego trzyletniego syna" - czytamy w komunikacie na stronie Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach.

Autem podróżował też brat 28-latki, który był trzeźwy i miał prawo jazdy.

Nie wjedzie do Polski przez osiem lat

"Kobieta została zatrzymana i usłyszała zarzut kierowania w stanie nietrzeźwości. Policjanci skierowali do Placówki Straży Granicznej wniosek o wydanie decyzji o zobowiązaniu cudzoziemki do powrotu do kraju" – informuje policja.

28-latka dostała zakaz wjazdu na terytorium Polski oraz innych państw strefy Schengen na okres ośmiu lat.

