Białystok

Pijana i bez prawa jazdy wiozła trzylatka. Bo "chciała poćwiczyć"

Była pijana
Czartajew (Podlaskie)
Źródło: Google Earth
Policja zatrzymała 28-latkę, która w Czartajewie (Podlaskie) jechała całą szerokością drogi. Miała w organizmie ponad dwa promile alkoholu. Wiozła trzyletniego syna. Nie miała prawa jazdy, mówiła, że chciała tylko poćwiczyć, bo jest w trakcie kursu.

Policjanci byli akurat w miejscowość Czartajew, gdy zwrócili uwagę na volkswagena, który jechał od lewej do prawej krawędzi jezdni.

Okazało się, że za kierownicą siedziała 28-letnia obywatelka Ukrainy, od której od razu wyczuli alkohol. Badanie alkomatem wykazało ponad dwa promile w jej organizmie. Kobieta nie miała prawa jazdy.

Kierująca była pijana
Kierująca była pijana
Źródło: KPP Siemiatycze

Czterech pasażerów, w tym trzylatek

"Powiedziała, że jest w trakcie odbywania kursu na Ukrainie i 'chciała poćwiczyć jazdę'. W takim stanie przewoziła czterech pasażerów, w tym swojego trzyletniego syna" - czytamy w komunikacie na stronie Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach.

Autem podróżował też brat 28-latki, który był trzeźwy i miał prawo jazdy.

Nie wjedzie do Polski przez osiem lat

"Kobieta została zatrzymana i usłyszała zarzut kierowania w stanie nietrzeźwości. Policjanci skierowali do Placówki Straży Granicznej wniosek o wydanie decyzji o zobowiązaniu cudzoziemki do powrotu do kraju" – informuje policja.

28-latka dostała zakaz wjazdu na terytorium Polski oraz innych państw strefy Schengen na okres ośmiu lat.

Autorka/Autor: tm/b

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP Siemiatycze

