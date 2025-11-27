Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Białystok

W ładunkach z natką pietruszki była kontrabanda. W kontroli pomagał pies

Sprawdzili ładunki z natką pietruszki
Budzisko. W ładunkach z natką pietruszki były papierosy bez polskich znaków akcyzy
Źródło: KAS
Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej zatrzymali w Budzisku (Podlaskie) 40-letniego obywatela Azerbejdżanu, który przewoził kontrabandę. W naczepie z ładunkiem natki pietruszki miał prawie 50 tysięcy paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy. W kontroli funkcjonariuszom pomagał pies.

- Ciężarówka na gruzińskich numerach rejestracyjnych została zatrzymana do kontroli w Budzisku przy granicy z Litwą. Według dokumentów, które przedstawił kierowca, 40-letni obywatel Azerbejdżanu, w naczepie miał być ładunek natki pietruszki – informuje rzeczniczka szefa KAS st. asp. Justyna Pasieczyńska.

Ciężarówka została prześwietlona skanerem RTG, a potem szczegółowo skontrolowana. Funkcjonariuszom pomagał pies wyszkolony do wykrywania wyrobów tytoniowych. W specjalnie przygotowanych, drewnianych spodach skrzynek z natką funkcjonariusze celno-skarbowi znaleźli prawie 50 tys. paczek papierosów z białoruskimi znakami akcyzy.

Sprawdzili ładunki z natką pietruszki
Sprawdzili ładunki z natką pietruszki
Źródło: KAS

Wcześniej ukrywali papierosy w cebuli i marchwi

Szacunkowa wartość rynkowa zabezpieczonej kontrabandy to ponad 850 tys. zł. Zatrzymanemu kierowcy grozi za udział w przemycie grzywna lub nawet do pięciu lat więzienia.

Podlaska KAS zwraca uwagę, że w ostatnich miesiącach to czwarta wykryta w Budzisku próba przemytu papierosów w ładunku z warzywami. Wcześniej dwa takie nielegalne transporty jechały w ładunku cebuli, a jeden - marchwi.

Znaleźli kontrabandę
Znaleźli kontrabandę
Źródło: KAS
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Dwa podejrzane kontenery. W środku kontrabanda i jej właściciel

Dwa podejrzane kontenery. W środku kontrabanda i jej właściciel

WARSZAWA
Balony z papierosami przyleciały w nocy

Balony z papierosami przyleciały w nocy

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: tm/tok

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: KAS

Udostępnij:
TAGI:
Krajowa Administracja SkarbowaPrzemytPodlaskie
Czytaj także:
Black Week - PLUS
Black Week z "plusem". Płać mniej - korzystaj dłużej
Polska
MQ-9 Reaper
Amerykanie zestrzelili swojego najdroższego drona. Mieli ważny powód
Świat
imageTitle
Niesamowity powrót w meczu. Twierdzi, że czuwał nad nim duch ojca
Najnowsze
Kobieta zaginęła (zdjęcie ilustracyjne)
Zaatakował nożem dwie kobiety. Grozi mu 20 lat więzienia
WARSZAWA
Stubaier Gletscher
Gigantyczna lawina w Alpach. Narciarze pod śniegiem
METEO
Szpital
Brakuje 150 tysięcy pielęgniarek. Eksperci biją na alarm
Zdrowie
Pracownicy układają tubingi w TBM Katarzyna
Kluczowa inwestycja na zakręcie. Wykonawca: pieniądze się skończyły
Łódź
Posiedzenie rządu
Spór o zmianę umów o pracę. Ministrowie liczą koszty
BIZNES
imageTitle
Druzgocąca diagnoza. Igrzyska przepadły, pożegnanie trzeba odłożyć
EUROSPORT
imageTitle
Przystanek Ankara. Śliwka zaprezentowany w nowym klubie
Najnowsze
Nowy węzeł rozjazdowy na skrzyżowaniu alei Niepodległości z Rakowiecką
Część Mokotowa bez tramwajów. W weekend prace przy Rakowieckiej
WARSZAWA
samolot pasazer zel maska shutterstock_1684239898
Odra, żółta gorączka, denga – o jakie szczepienia warto zadbać przed daleką podróżą?
Anna Bielecka
BANKNOTY
Podatek od wygranych ze zmianami. Jest decyzja Senatu
BIZNES
Zastrzyk, szczepionka, lekarz (zdj. ilustracyjne)
Najpierw infekcja, potem szpital. A w nim kolejne zagrożenia
Zdrowie
imageTitle
"Duża wiadomość" od Cristiano Ronaldo
EUROSPORT
imageTitle
Alarm przed Pucharem Świata. Konkursy zagrożone
EUROSPORT
Na dworcu w poczekalni skradziono pluszowego misia
Posadziła misia na ławce i poszła po bilet. Gigantyczna zabawka zniknęła
Szczecin
Dariusz Stefaniuk, Zbigniew Ziobro i Janusz Kowalski w Budapeszcie
Politycy PiS w Budapeszcie. "Już nie wrócicie?"
Polska
Ostrzeżenie przed niedźwiedziami
Chcą wysyłać drony, by odstraszać niedźwiedzie
METEO
Lubin, Barbórka
Górnicy z mniejszą barbórką i niepewną "czternastką"
BIZNES
Odra jest wirusową chorobą zakaźną
Groźny wirus na Podkarpaciu. Wzrosła liczba zakażeń
Piotr Wójcik
Donald Tusk
Tusk o decyzji Nawrockiego. "Sabotaż"
Polska
10-miesięczne dziecko trafiło do szpitala
Znęcała się nad rocznym dzieckiem, nagrywała to i wysyłała ojcu
Wrocław
Zabezpieczono też pieniądze
Śledztwo w sprawie korupcji. Starosta w areszcie, policjanci z zarzutami
Łódź
Opryskiwanie pola
Chemikalia szkodzą bardziej niż sądzono. Nowe badania
Zdrowie
imageTitle
Brutalna bitwa, 17 czerwonych kartek. Zaczęło się niewinnie
EUROSPORT
Papież Leon XIV w Ankarze z prezydentem Turcji Recepem Erdoganem
Papież w Turcji. Mówił o trzeciej wojnie światowej "toczonej fragmentarycznie"
Świat
Kolizja na Patriotów. Z powodu uszkodzonej latarni ruch jest wstrzymany
Uszkodzona latarnia i zablokowany ruch na ważnej trasie
WARSZAWA
Black Friday
"Głupotą byłoby nie skorzystać, ale interesem życia byłoby nie kupować"
Maja Piotrowska
Dyrektor ESA Josef Aschbacher i minister finansów i gospodarki Andrzej Domański
Ośrodek Europejskiej Agencji Kosmicznej powstanie w Polsce
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica