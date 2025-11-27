Budzisko. W ładunkach z natką pietruszki były papierosy bez polskich znaków akcyzy Źródło: KAS

- Ciężarówka na gruzińskich numerach rejestracyjnych została zatrzymana do kontroli w Budzisku przy granicy z Litwą. Według dokumentów, które przedstawił kierowca, 40-letni obywatel Azerbejdżanu, w naczepie miał być ładunek natki pietruszki – informuje rzeczniczka szefa KAS st. asp. Justyna Pasieczyńska.

Ciężarówka została prześwietlona skanerem RTG, a potem szczegółowo skontrolowana. Funkcjonariuszom pomagał pies wyszkolony do wykrywania wyrobów tytoniowych. W specjalnie przygotowanych, drewnianych spodach skrzynek z natką funkcjonariusze celno-skarbowi znaleźli prawie 50 tys. paczek papierosów z białoruskimi znakami akcyzy.

Wcześniej ukrywali papierosy w cebuli i marchwi

Szacunkowa wartość rynkowa zabezpieczonej kontrabandy to ponad 850 tys. zł. Zatrzymanemu kierowcy grozi za udział w przemycie grzywna lub nawet do pięciu lat więzienia.

Podlaska KAS zwraca uwagę, że w ostatnich miesiącach to czwarta wykryta w Budzisku próba przemytu papierosów w ładunku z warzywami. Wcześniej dwa takie nielegalne transporty jechały w ładunku cebuli, a jeden - marchwi.

