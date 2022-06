Brutalny mord, ofierze po śmierci odcięto głowę. Dożywocie dla inicjatora zbrodni

Przed Sądem Apelacyjnym w Białymstoku zapadł prawomocny wyrok w sprawie zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, do którego doszło w 2000 roku nad jeziorem Zelwa koło Sejn (Podlaskie). Grupa mężczyzn zabiła tam 34-letniego znajomego, po czym odcięli mu głowę i ukryli ciało. Oskarżony o zainicjowanie zbrodni został skazany na 25 lat więzienia. W drugiej instancji wyrok zaostrzono do dożywocia.

Brak perspektyw na powrót do funkcjonowania w społeczeństwie

Skuli ofiarę kajdankami i zadawali ciosy

Do zabójstwa doszło 22 lata temu nad jeziorem Zelwa koło Sejn. Grupa mężczyzn piła tam przy ognisku alkohol. Na miejsce przywieźli późniejszą ofiarę zabójstwa, 34-letniego znajomego. Skuli go kajdankami, przywiązali do drzewa i zaczęli bić, co trwało kilka godzin.