Na trop 74-letniej mieszkanki Konina (Wielkopolskie) wpadli funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.
Z ich ustaleń wynikało, że seniorka najpierw sama została oszukana, a następnie została zwerbowana do procederu.
Deklarowali, że przyjadą w celach matrymonialnych
"Jej rola polegała na wyszukiwaniu potencjalnych ofiar, nakłanianiu ich do wpłat pieniędzy na jej konto" – czytamy w komunikacie Podlaskiej Policji.
Oszuści podawali się za amerykańskiego żołnierza, dziennikarza, lekarza czy inżyniera. Deklarowali wobec pokrzywdzonych kobiet uczucia oraz zamiar przyjazdu w celach matrymonialnych.
Oszukanych zostało 40 kobiet
"Gdy już zdobyli zaufanie wybranek, prosili je o pieniądze ze względu na kłopoty finansowe czy też problemy z wysłaniem paczki. Były też przypadki, w których podawali się za pracowników giełdy, proponując pomoc w inwestycjach" – informuje policja.
Oszukanych w ten sposób zostało 40 kobiet, głównie seniorek, które przelewały pieniądze właśnie na konta 74-latki. Ta następnie - kierowana instrukcjami oszustów - kupowała kryptowaluty i wpłacała je na wskazane przez nich adresy portfeli kryptowalutowych.
Policja: otrzymała 1,4 miliona złotych
"Łącznie kobieta otrzymała od pokrzywdzonych ponad 1,4 mln zł i tym procederem stworzyła sobie stałe źródło dochodu, zarabiając przy tym 1/5 kwoty wpłat dokonanych przez kobiety" – głosi komunikat.
Teraz 74-latka będzie odpowiadać przed sądem. Grozi jej do 15 lat więzienia.
Autorka/Autor: tm/b
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock