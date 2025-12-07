Na trop 74-latki wpadli policjanci z Białegostoku Źródło: Google Earth

Na trop 74-letniej mieszkanki Konina (Wielkopolskie) wpadli funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.

Z ich ustaleń wynikało, że seniorka najpierw sama została oszukana, a następnie została zwerbowana do procederu.

Deklarowali, że przyjadą w celach matrymonialnych

"Jej rola polegała na wyszukiwaniu potencjalnych ofiar, nakłanianiu ich do wpłat pieniędzy na jej konto" – czytamy w komunikacie Podlaskiej Policji.

Oszuści podawali się za amerykańskiego żołnierza, dziennikarza, lekarza czy inżyniera. Deklarowali wobec pokrzywdzonych kobiet uczucia oraz zamiar przyjazdu w celach matrymonialnych.

Oszukanych zostało 40 kobiet

"Gdy już zdobyli zaufanie wybranek, prosili je o pieniądze ze względu na kłopoty finansowe czy też problemy z wysłaniem paczki. Były też przypadki, w których podawali się za pracowników giełdy, proponując pomoc w inwestycjach" – informuje policja.

Oszukanych w ten sposób zostało 40 kobiet, głównie seniorek, które przelewały pieniądze właśnie na konta 74-latki. Ta następnie - kierowana instrukcjami oszustów - kupowała kryptowaluty i wpłacała je na wskazane przez nich adresy portfeli kryptowalutowych.

Policja: otrzymała 1,4 miliona złotych

"Łącznie kobieta otrzymała od pokrzywdzonych ponad 1,4 mln zł i tym procederem stworzyła sobie stałe źródło dochodu, zarabiając przy tym 1/5 kwoty wpłat dokonanych przez kobiety" – głosi komunikat.

Teraz 74-latka będzie odpowiadać przed sądem. Grozi jej do 15 lat więzienia.

