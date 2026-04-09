Przemyt papierosów balonami. Polak i Białorusin zatrzymani

Znaleźli ponad 7500 paczek nielegalnych papierosów
Białystok. Zatrzymali Polaka i Białorusina. Są podejrzani o przemyt papierosów balonami
Policjanci z Białegostoku znaleźli ponad 7,5 tysiąca paczek nielegalnych papierosów. Zatrzymano Polaka i Białorusina, którzy usłyszeli zarzuty m.in. udziału w grupie przestępczej. Z ustaleń wynika, że zajmowali się przemytem balonami.

24-letni obywatel Polski i 36-letni obywatel Białorusi zostali zatrzymani przez policjantów z Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.

Z ustaleń wynika, że trudnili się przemytem papierosów balonami meteorologicznymi z Białorusi do Polski.

W sumie znaleziono 7500 paczek nielegalnych papierosów
In sumie znaleziono 7500 paczek nielegalnych papierosów
Policja: uczynili sobie stałe źródło dochodu

"Mężczyźni ten proceder prowadzili w ramach grupy przestępczej i uczynili sobie z niego stałe źródło dochodu. Uczestniczyli zarówno w zakupie osprzętu do konstruowania balonów, jak i samej kontrabandy" - czytamy w komunikacie na stronie podlaskiej policji.

Mundurowi informują też, że podejrzani brali również udział w odbieraniu nielegalnych papierosów z miejsc lądowania balonów, załadunku i transportu do miejsc przechowywania i dalszej odsprzedaży.

Zabezpieczono łącznie ponad 7,5 tysiąca paczek papierosów różnych marek bez wymaganych oznaczeń celno-skarbowych. Przechowywane były w boksie garażowym, samochodzie i miejscu zamieszkania jednego z mężczyzn. Wprowadzenie na rynek tych papierosów naraziłoby Skarb Państwa na stratę w wysokości blisko 270 tysięcy złotych z tytułu niezapłaconych podatków.

Papierosy były ukryte między innymi w samochodzie
Papierosy były ukryte między innymi w samochodzie
Znaleziono balony i pakunki owinięte folią. Nowe informacje z policji
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Znaleziono balony i pakunki owinięte folią. Nowe informacje z policji

Do ośmiu lat więzienia

Funkcjonariusze znaleźli także ponad 20 tysięcy złotych i 20 tysięcy dolarów amerykańskich.

Obaj mężczyźni usłyszeli łącznie osiem zarzutów, w tym udziału w grupie przestępczej, przemytu celnego oraz złamania zakazu w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Grozi im do ośmiu lat pozbawienia wolności. Decyzją sądu trzy miesiące spędzą w areszcie.

Funkcjonariusze znaleźli także pokaźne sumy pieniędzy
Funkcjonariusze znaleźli także pokaźne sumy pieniędzy
Źródło: Podlaska Policja
OGLĄDAJ: Hołownia o "teatralnych gestach". "Skończy się tym, że będą dwa Trybunały"
Hołownia

Hołownia o "teatralnych gestach". "Skończy się tym, że będą dwa Trybunały"
WYDANIE SPECJALNE

Hołownia
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Podlaska Policja

Tomasz Mikulicz
Tomasz Mikulicz
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
SKM pokazała niebezpieczną sytuację na torach
"Wybierz bezpieczne przejście. Twoje życie jest warte więcej niż te kilka minut"
WARSZAWA
Do zdarzenia miało dojść w szkole (zdjęcie ilustracyjne)
Zdrowie obowiązkowe w szkole. Lekarze i aktywiści komentują decyzję rządu
Piotr Wójcik
Nowi sędziów Trybunału Konstytucyjnego złożyli w Sejmie ślubowanie
"Zwracam się do prezydenta". Sędziowie TK złożyli ślubowanie
Polska
Seniorzy
Twój adres a długość życia. Naukowcy wykazali związek
Zdrowie
imageTitle
Niefortunne nagranie. Kibice drżeli o nogę piłkarza
EUROSPORT
Przymrozek, zimno, mróz, niska temperatura
Bez czapki, szalika i rękawiczek ani rusz. Ostrzeżenia IMGW
METEO
imageTitle
Nie wytrzymała. "Weź tę rakietę i zobaczymy, jak ci pójdzie"
EUROSPORT
TK
Sędziowie TK złożyli ślubowanie w Sejmie
RELACJA
Podpisana została umowa na budowę odcinka Via Carpatia
Wielki poślizg przy budowie "kluczowego korytarza"
BIZNES
patric
Nie żyje Michael Patrick. Miał 35 lat
Kultura i styl
Zbigniew Bogucki
"Rola prezydenta jest wtórna". Co pomija Bogucki, przywołując wyrok trybunału
KONKRET24
Statek Orion na zdjęciu naukowców Obserwatorium Astronomicznego UW
Orion na tle Drogi Mlecznej. Niezwykłe zdjęcie Polaków
METEO
Policja znalazła ciało mężczyzny (zdjęcie ilustracyjne)
Znaleziono zwłoki. Zatrzymania i zarzuty "uprowadzenia połączonego ze szczególnym udręczeniem"
WARSZAWA
Stacja paliw, benzyna
Duża zmiana. Ceny paliw w piątek
BIZNES
imageTitle
Kupili drogie bilety, dostaną gorsze miejsca
EUROSPORT
Na placu budowy doszło do kradzieży
40 ton skradzione pod osłoną nocy
Lublin
Paweł Pawlikowski podczas Cannes 2019
Film Pawła Pawlikowskiego z szansą na Złotą Palmę
Tomasz-Marcin Wrona
imageTitle
Chorobę matki trzymała w tajemnicy cały sezon
EUROSPORT
Ukradł złoty pierścionek (zdjęcie ilustracyjne)
Kiedy kolega wyszedł, okazało się, że z pudełeczka zniknął drogi pierścionek
Białystok
Tablice rejestracyjne zasłonięte gruzem
Zakrył tablice workami z gruzem. Gorzko pożałował
WARSZAWA
pieniądze kasa pln portfel shutterstock_2684073217
W którym polskim mieście zarabia się najwięcej? Zaskoczenie w firmach
BIZNES
Karol Nawrocki
Reakcja Pałacu Prezydenckiego na ślubowanie sędziów
Polska
shutterstock_2400870091 Zbliżenie dłoni starszego mężczyzny trzymającego laskę. Problemy osób starszych, niepełnosprawność, beznadzieja
92-latek strzałem z dubeltówki zabił siostrę. Jest opinia psychiatrów
Kraków
Wiosna, przymrozek
Quirin znad Rosji mocno schłodził Polskę. Najzimniej tam, gdzie nikt się nie spodziewał
METEO
imageTitle
"Kolosalny błąd" w Barcelonie
EUROSPORT
imageTitle
"Umieram. Powiedz naszemu synowi, że go kocham"
EUROSPORT
nowy jork usa ulica ludzie pasy przejście dla pieszych
Nowe dane z USA. Wskaźnik spadł do rekordowo niskiego poziomu
Świat
Zaatakował matkę i jej partnera młotkiem
Policja: 19-latek zaatakował młotkiem śpiącą matkę i jej partnera
WARSZAWA
Rosyjski Ił-20
Rosyjski samolot przechwycony nad Bałtykiem. Polskie myśliwce w akcji
Polska
Bahrajn - 13 grudnia 2022 r.: gazociągi przepływają przez pustynię obok zakładu produkcyjnego na wsi w Bahrajnie gaz ziemny
Optymizm wyparował. Odbicie na rynku
BIZNES

