Białystok. Zatrzymali Polaka i Białorusina. Są podejrzani o przemyt papierosów balonami

24-letni obywatel Polski i 36-letni obywatel Białorusi zostali zatrzymani przez policjantów z Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.

Z ustaleń wynika, że trudnili się przemytem papierosów balonami meteorologicznymi z Białorusi do Polski.

W sumie znaleziono 7500 paczek nielegalnych papierosów

Policja: uczynili sobie stałe źródło dochodu

"Mężczyźni ten proceder prowadzili w ramach grupy przestępczej i uczynili sobie z niego stałe źródło dochodu. Uczestniczyli zarówno w zakupie osprzętu do konstruowania balonów, jak i samej kontrabandy" - czytamy w komunikacie na stronie podlaskiej policji.

Mundurowi informują też, że podejrzani brali również udział w odbieraniu nielegalnych papierosów z miejsc lądowania balonów, załadunku i transportu do miejsc przechowywania i dalszej odsprzedaży.

Zabezpieczono łącznie ponad 7,5 tysiąca paczek papierosów różnych marek bez wymaganych oznaczeń celno-skarbowych. Przechowywane były w boksie garażowym, samochodzie i miejscu zamieszkania jednego z mężczyzn. Wprowadzenie na rynek tych papierosów naraziłoby Skarb Państwa na stratę w wysokości blisko 270 tysięcy złotych z tytułu niezapłaconych podatków.

Do ośmiu lat więzienia

Funkcjonariusze znaleźli także ponad 20 tysięcy złotych i 20 tysięcy dolarów amerykańskich.

Obaj mężczyźni usłyszeli łącznie osiem zarzutów, w tym udziału w grupie przestępczej, przemytu celnego oraz złamania zakazu w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Grozi im do ośmiu lat pozbawienia wolności. Decyzją sądu trzy miesiące spędzą w areszcie.

