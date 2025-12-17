Chmura dymu nad miastem. "Cały budynek w ogniu"

- Przed godziną 13 otrzymaliśmy zgłoszenie o pożarze budynku mieszkalnego, jednorodzinnego przy ulicy Ogrodniczki - przekazał starszy kapitan Łukasz Wołyniec, oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku.
Dodał, że na miejsce dotarły pierwsze zastępy, a dodatkowe siły cały czas dojeżdżają.
- Na ten moment wiemy, że budynek jest cały w ogniu. Nie ma informacji o tym, aby w zdarzeniu były osoby poszkodowane, właściciele domu znajdują się na zewnątrz - powiedział.
