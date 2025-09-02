Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Białystok

Pomagali na granicy, prokuratura chce dla nich więzienia

Kolejna rozprawa w procesie pięciu osób oskarżonych o pomocnictwo w nielegalnym pobycie cudzoziemców na terytorium Polski.
Prokurator chce aresztu dla aktywistów pomagającym na białoruskiej granicy (materiał z 14.04.2022)
Źródło: TVN24
Kar roku i czterech miesięcy więzienia chce prokuratura dla pięciorga aktywistów zaangażowanych w pomoc humanitarną na granicy z Białorusią, zarzucając im pomoc w organizacji przemytu ludzi. Aktywiści chcą uniewinnienia. Proces został przerwany do 8 września, wtedy może zapaść wyrok.

We wtorek Sąd Rejonowy w Hajnówce na rozprawie w Białymstoku zakończył postępowanie dowodowe i zamknął przewód sądowy. Przez ponad trzy godziny trwały wystąpienia końcowe prokuratora, obrońcy oskarżonych i dopuszczonych do udziału w procesie przedstawicieli kilku organizacji społecznych.

Wcześniej sąd oddalił dodatkowe wnioski dowodowe oskarżyciela publicznego, w tym najważniejszy – o zwrot sprawy prokuraturze w celu uzupełnienia postępowania poprzez powołanie biegłego z ABW, by ten zbadał zawartość telefonów zabezpieczonych w śledztwie.

W procesie odpowiada pięć osób. Cztery z nich zostały zatrzymane, gdy przewoziły migrantów. Początkowo śledczy postawili im zarzuty pomocnictwa w marcu 2022 r. w nielegalnym przekraczaniu granicy polsko-białoruskiej przez Egipcjanina i rodzinę z Iraku.

Po dwuletnim śledztwie prokuratura zmieniła te zarzuty na ułatwianie migrantom, niezgodnego z prawem pobytu w Polsce i w takiej wersji do sądu trafił akt oskarżenia. Jedną osobę oskarżyła m.in. o to, że dostarczała migrantom jedzenie i ubrania, gdy ci przebywali w lesie. Miała też przekazywać im informacje przydatne w razie zatrzymania, udzielić schronienia i zapewnić odpoczynek. Pozostałe cztery o to, że przewoziły w głąb kraju tych cudzoziemców.

W mowie końcowej prok. Magdalena Rutyna z Prokuratury Rejonowej w Hajnówce wróciła do pierwotnej kwalifikacji prawnej. Mówiła, że są dowody że aktywiści swoimi działaniami pomogli w nielegalnym przekroczeniu granicy.

Pięć osób jest oskarżonych o pomocnictwo w nielegalnym pobycie cudzoziemców na terytorium Polski
Pięć osób jest oskarżonych o pomocnictwo w nielegalnym pobycie cudzoziemców na terytorium Polski
Źródło: PAP/Artur Reszko

– Fakt przewożenia cudzoziemców ukrytych pod kocami, śpiworami czy ubraniami wskazuje, iż oskarżeni doskonale zdawali sobie sprawę, że przewożą osoby, które nie posiadają żadnych stosownych dokumentów uprawniających ich do pobytu na terenie państwa polskiego. Sposób przewożenia (...) wskazuje również na konspiracyjny charakter działalności – mówiła prok. Rutyna.

W jej ocenie celem było umożliwienie migrantom przedostania się do Europy Zachodniej. Zarzucała oskarżonym, że byli świadomi działania w zorganizowanej strukturze, mieli podział ról i znali rzeczywisty cel podróży cudzoziemców. Za motyw działania uznała "chęć wyrażenia sprzeciwu wobec obowiązującej polityki migracyjnej", a konsekwencją było przyczynienie się do destabilizacji bezpieczeństwa na wschodniej granicy.

Nawiązując do faktu, że rozprawom towarzyszą pikiety osób wspierających oskarżonych, wiele takich osób było też na sali rozpraw, prokurator wyrażała nadzieję, że sąd będzie "sądem prawa i faktów, a nie sądem opinii publicznej".

– Ta sprawa być może stworzyła nam jedyną szansę na wyznaczenie jasnej i trwałej granicy, zwłaszcza w świadomości społeczeństwa, pomiędzy pomocą humanitarną a przestępstwem organizacji nielegalnego przekraczania granicy, pomocnictwem do tego przestępstwa czy ułatwianiem pobytu nielegalnym migrantom – dodała prokurator.

"Należało tych ludzi nakarmić, dać im ciepłą odzież"

Obrona wnioskowała o uniewinnienie. Obrońca całej piątki oskarżonych mec. Radosław Baszuk kwestionował stanowisko prokuratury co do zmiany kwalifikacji prawnej. Odnosząc się do zarzutów, mówił o sytuacji osób, które próbują przekroczyć granicę z Białorusi do Polski. Przywoływał historię i powody migracji kurdyjskiej rodziny, której przewożenia dotyczą te zarzuty. Przywoływał orzeczenia, m.in. sądów administracyjnych, mówiące o tym, że tzw. pushbacki, są bezprawne.

– Jeżeli tak jest, że są nielegalne, to ochrona przed pushbackiem człowieka będącego w bezpośrednim niebezpieczeństwie utraty zdrowia lub życia nielegalna być nie może – mówił Baszuk.

Cytował raporty mówiące o stanie zdrowia, w jakim są osoby, którym nielegalnie uda się przedostać z Białorusi do Polski i tu dostają opiekę np. Lekarzy bez Granic.

Jak mówił, oskarżeni rzeczywiście transportowali migrantów, a celem było ich ukrycie przed polskimi służbami w obawie przed pushbackiem, czyli zawróceniem do granicy, by te osoby wróciły na Białoruś.

– Jest mi znacznie bliżej do postawy oskarżonych (...), niż do mentalności granatowego policjanta pilnującego muru getta – dodał Baszuk.

– W warunkach normalnie funkcjonującego państwa należało tych ludzi nakarmić, dać im ciepłą odzież i wezwać odpowiednie służby. A te odpowiednie służby (...) postąpiłyby zgodnie z prawem. Wszczęłyby procedury. Zapewniłyby opiekę i ochronę tym ludziom na czas rozpoznawania wniosków. Zajęłyby się ochroną ich życia i zdrowia – mówił.

– RP w kwestii kryzysu migracyjnego na granicy białoruskiej nie funkcjonuje jak normalne państwo – dodał Baszuk.

– Nie czuję, żebyśmy zrobili coś złego, naszym jedynym przestępstwem była pomoc drugiemu człowiekowi – mówiła jedna z oskarżonych w ostatnim słowie. Podkreślała, że to państwo powinno wziąć odpowiedzialność za sytuację na granicy. W wystąpieniach końcowych oskarżonych padły też słowa o tym, że proces jest próbą kryminalizacji pomocy humanitarnej.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Przekazują migrantom jedzenie
Jesienią pomagała wyciągać chłopaka z bagna, wiosną spotkała go na pizzy
Tomasz Mikulicz
Stawiła się czwórka z piątki oskarżonych
Proces piątki aktywistów. Prokuratura żąda surowszej kary
Straż Graniczna
Zwłoki w Bugu. To może być ciało migranta
Polska

Jak ostatnia z oskarżonych osób głos zabrała Ewa Moroz-Keczyńska, mieszkanka okolic Hajnówki (oskarżeni zgadzają się na podawanie danych i wizerunek w mediach).

– My, mieszkańcy, nigdy nie byliśmy stroną w tym konflikcie, nikt z nas się na to nie pisał, liczyliśmy, że nasze państwo przyjdzie i pomoże z rozwiązaniem, że zdejmie z nas obowiązek ratowania drugiego człowieka – mówiła.

Podkreślała, że nie powstał żaden realny system wsparcia ani migrantów, ani mieszkańców.

– Człowiek jest ważniejszy niż podziały. W tym nie było polityki. W tym było tylko nagie człowieczeństwo (...). Moją jedyną korzyścią była świadomość, że zachowałam się przyzwoicie w obliczu śmierci – podkreśliła.

Sąd przerwał proces po jawnej części mów końcowych. Jeśli 8 września nie będzie kontynuacji mów w części z wyłączeniem jawności, najprawdopodobniej wtedy zapadnie wyrok.

W procesie udział bierze szereg podmiotów, występujących w tej sprawie w charakterze organizacji społecznych. Większość z nich, w tym Helsińska Fundacja Praw Człowieka i Naczelna Rada Adwokacka, chcą uniewinnienia. Stanowisko prokuratury poparli jedynie pełnomocnicy Ordo Iuris i Marszu Niepodległości.

Operacja "Śluza" - kryzys wywołany przez Łukaszenkę

Kryzys migracyjny na granicach Białorusi z Polską, Litwą i Łotwą został wywołany przez Alaksandra Łukaszenkę, który jest oskarżany o prowadzenie wojny hybrydowej. Polega ona na zorganizowanym przerzucie migrantów na terytorium Polski, Litwy i Łotwy. Łukaszenka w ciągu 31 lat swoich rządów nieraz straszył Europę osłabieniem kontroli granic.

Czytaj też: Operacja "Śluza" - skąd latały samoloty do Mińska? Oto, co wynika z analizy tysięcy rejsów

Akcję ściągania migrantów na Białoruś z Bliskiego Wschodu czy Afryki, by wywołać kryzys migracyjny, opisał na swoim blogu już wcześniej dziennikarz białoruskiego opozycyjnego kanału Nexta Tadeusz Giczan. Wyjaśniał, że białoruskie służby prowadzą w ten sposób wymyśloną przed 10 laty operację "Śluza". Pod pozorem wycieczek do Mińska, obiecując przerzucenie do Europy Zachodniej, reżim Łukaszenki sprowadził tysiące migrantów na Białoruś. Następnie przewozi ich na granice państw UE, gdzie służby białoruskie zmuszają ich, by je nielegalnie przekraczali. Ta operacja wciąż trwa.

Szef kancelarii prezydenta o wizycie Nawrockiego w USA: Dziwię się, że Sikorski się dziwi
Dowiedz się więcej:

Szef kancelarii prezydenta o wizycie Nawrockiego w USA: Dziwię się, że Sikorski się dziwi

Na żywo

Autorka/Autor: wini/tok

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Artur Reszko

Udostępnij:
Czytaj także:
imageTitle
Kompletu Polaków nie będzie. Kowalski odpadł w kwalifikacjach
Najnowsze
dym
Duży pożar bazy transportowej. W ogniu opony, paliwo, las
Lublin
Noc, deszcz
Opady pojawią się w nocy, a także w dzień
METEO
Chińscy żołnierze na uroczystości powitania Władimira Putina
Defilada za pieniądze trudne do wyobrażenia. Najwięcej ma kosztować czyste powietrze
Świat
Mężczyzna trafił do aresztu
Zaparkował przed zakładem i zaczął strzelać. Celem była kobieta
Lubuskie
Miał uprawiać konopie włókniste, znaleźli indyjskie
Miał pozwolenie na uprawę konopi, ale nie tych, które znaleźli
WARSZAWA
imageTitle
Pegula pierwszą półfinalistką US Open
EUROSPORT
Na naczepie znajdowały się dwa kradzione auta
Samochodowa matrioszka. Kradzione auta jechały pod plandeką
Lubuskie
Dosłownie chwilę po rozpoczęciu zakończył się w poniedziałek nabór w konkursie "Grant na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego"
Polskie firmy sceptyczne wobec sztucznej inteligencji. Raport
BIZNES
48-latka usłyszała zarzuty
Wezwała karetkę, ratownikom groziła śmiercią
WARSZAWA
noc burza piorun pioruny chmury pogoda
Gdzie jest burza? Miejscami mocno pada
METEO
Rekordowo niski poziom wody w Wiśle
Dwa rekordy jednego dnia. Wody w Wiśle jeszcze mniej
WARSZAWA
imageTitle
Rosyjskie łapówki, prostytutki i polowania. Były szef biathlonu idzie do więzienia
EUROSPORT
Zbrodnia na kampusie UW i zatrzymanie Mieszka R.
Mieszko R. trafił na zamkniętą obserwację psychiatryczną
WARSZAWA
Radosław Rak ma nowotwór
Radek Rak ma nowotwór. Opublikował wpis i zdjęcie
Kultura i styl
Plan lotniska Kraków Airport zakłada obsłużenie 12 milionów pasażerów w 2036 roku
Koniec z uciążliwym limitem. Polskie lotnisko ogłosiło zmiany
BIZNES
imageTitle
Podano godzinę ćwierćfinału Świątek. Znakomite wieści dla polskich kibiców
EUROSPORT
02 1800 sikorski miami-0005
Sikorski: zabiegałem, by USA zaprosiły nas do G20
Polska
Rząd Niemiec "w krótkich spodniach upamiętnił" rocznicę? Jak wyglądało złożenie wieńców
Rząd Niemiec "w krótkich spodniach upamiętnił" rocznicę? Tak to wyglądało  
Jan Kunert
Amerykańscy żołnierze w Los Angeles
Sąd zdecydował w sprawie żołnierzy Trumpa w Los Angeles
Świat
flood-000382
Takich ulew we wrześniu jeszcze tam nie było
METEO
Zderzyło się pięć pojazdów
Karambol pod Kielcami. Ranne dwie osoby, pięć aut rozbitych
Kielce
Kacper Urbański zawodnikiem Legii Warszawa (foto: Mateusz Kostrzewa / Legia Warszawa)
Wielki transfer Legii. Pozyskała reprezentanta Polski
EUROSPORT
imageTitle
"Francuski łącznik". Nowy kadrowicz o wtorkowym rywalu Polaków wie wszystko
EUROSPORT
Radosław Sikorski wspólnie z Marco Rubio wręczyli Nagrodę imienia Lecha Wałęsy
Rubio mówi o Polsce, publiczność bije brawo
Świat
imageTitle
Bohaterowie US Open w kadrze Polski na Puchar Davisa
EUROSPORT
Film pokazujący zdarzenie opublikował Stop Cham
Ukradli walec, jechali po ulicy slalomem. Nagranie
Na hulajnogach najczęściej wypadki mają nastolatkowie (zdj. ilustracyjne)
10-latek na hulajnodze zderzył się z rowerzystką. Kobieta ma złamaną rękę
WARSZAWA
Giorgia Meloni
Rząd rozważa utajnienie państwowych lotów. To skutek ostatniego cyberataku
Świat
ludzie, ulica, tłum, przechodnie
Rząd uszczelnił dostęp cudzoziemców do świadczeń
BIZNES
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica