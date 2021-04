Spalił się dach kościoła, "ogień wydostawał się szczelinami". Świątynia zamknięta dla wiernych

Nie są jeszcze znane przyczyny pożaru, który wybuchł w kościele św. Maksymiliana Kolbego w Białymstoku. Paliły się drewniane belki tworzące konstrukcję dachu. Żeby się do nich dostać strażacy musieli rozebrać ponad połowę blaszanego pokrycia. Są już wstępne szacunki strat. Kościół jest zamknięty do odwołania.

W środę (21 kwietnia) palił się dach tej świątyni . A konkretnie drewniane belki tworzące konstrukcję dachu. Żeby się do nich dostać strażacy musieli rozebrać ponad połowę blaszanego pokrycia. Pożar nie przeniósł się do wnętrza kościoła, bo konstrukcja dachowa posadowiona jest na betonowym stropie.

Biegły zbada przyczyny pożaru

"Ogień wydostawał się na zewnątrz przez szczeliny między blachami"

Jak wstępnie szacuje straż pożarna, straty to pół miliona złotych. – Choć belki nie zostały doszczętnie spalone, to wątpliwe jest, aby zostały dopuszczone do dalszego użytku. Podobnie jak blaszane pokrycie dachowe, które po podgrzaniu do tak wysokiej temperatury będzie mniej odporne na przykład na korozję – mówi mł. bryg. Marcin Janowski z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku.