Na ogrodzeniach szkół zawisły samorządowe banery o braku rządowego wsparcia. Wojewoda prosi o ich zdjęcie

We wtorek (29 czerwca) władze Białegostoku poinformowały, że z niemal 80 milionów złotych, o które miasto wnioskowało w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na modernizację siedmiu białostockich szkół, rząd nie przyznał ani złotówki. A, jak czytamy na portalu prowadzonym przez magistrat, pieniądze trafiły "w ogromnej mierze trafiały do gmin przychylnych partii rządzącej".

"Środki z rządowego funduszu powinny służyć wszystkim Polakom"

Tłumaczy, że w akcji chodzi o poinformowanie mieszkańców o sprawie. Dodał, że miasto "robi wszystko" co możliwe, by realizować remonty. Przypomniał także, że miasto już wcześniej było dwukrotnie pominięte przy podziale środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych, a dostało środki tylko raz w 2020 r. gdy wsparcie według algorytmu otrzymały wszystkie samorządy.

"Pożądane jest, aby pewne sfery życia publicznego nie były przedmiotem debat"

Wtórowała mu podlaska kurator oświaty Beata Pietruszka, która poinformowała, że już we wtorek zwróciła się do dyrektorów szkół, gdzie są banery, o pilne wyjaśnienia. Poprosiła też o ich usunięcie.

"Zostawmy młodzież, zostawmy szkoły, edukację w spokoju"

Dodała, że "liczy na rozsądek" prezydenta Białegostoku i na to, że banery będą zdjęte. Wskazała też, że to samorząd odpowiada za stan szkół, a miasto Białystok dostaje pieniądze z różnych funduszy rządowych. - Właśnie do Białegostoku trafiło ok. 31 proc. wszystkich środków w regionie, które w latach 2019-2020 były do dyspozycji na program "Posiłek w szkole i w domu" związany z modernizacjami szkolnych stołówek, a wnioski miasta na 2021 r. nie przeszły, bo miały błędy formalne - tłumaczyła.