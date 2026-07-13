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Białystok

Gwiazdor z Hollywood w Białostockim Ośrodku Kultury

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Jesse Eisenberg tym razem w roli turysty w... Białymstoku
Jesse Eisenberg o swoim zainteresowaniu Polską
Źródło wideo: tvn24.pl
Źródło zdj. gł.: Grażyna Tkaczuk
Amerykański aktor Jesse Eisenberg odwiedził w sobotę Białostocki Ośrodek Kultury, zaskakując pracowników.

Sobotnia wizyta aktora w Białymstoku miała charakter prywatny. Jesse Eisenberg, znany m.in. z filmów "The Social Network", "Iluzja" czy kręconego w Polsce "Prawdziwego bólu", pojawił się w towarzystwie najbliższej rodziny. Od ponad roku ma także polskie obywatelstwo.

- Nie wiedzieliśmy o tym, nie mogliśmy się do tego przygotować, ale wnioskujemy, że był zadowolony. Byliśmy zaskoczeni wizytą takiego znakomitego gościa, nie tylko w instytucji, ale i w mieście - mówi dyrektorka Białostockiego Ośrodka Kultury Martyna Zaniewska.

Jesse Eisenberg tym razem w roli turysty w... Białymstoku
Jesse Eisenberg tym razem w roli turysty w... Białymstoku
Źródło zdjęcia: Grażyna Tkaczuk

Jesse Eisenberg odwiedził Centrum Ludwika Zamenhoffa, by dowiedzieć się czegoś więcej o twórcy języka esperanto, który urodził się w Białymstoku. 

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Jedna z pracownic oprowadziła aktora po wystawie stałej w centrum. Nie zabrakło pamiątkowych zdjęć.

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Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
BiałystokJesse Eisenberg
Michał Malinowski
Michał Malinowski
Dziennikarz tvn24.pl
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