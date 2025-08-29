Logo strona główna
Białystok

Pieniądze na obronę cywilną. Chcą, by "rząd się wytłumaczył"

Podlascy politycy PiS są oburzeni sposobem, w jaki zostały podzielone pieniądze
Jacek Sasin o podziale środków
Źródło: TVN24
Podział dodatkowych środków na ochronę ludności i obronę cywilną w 2025 roku nie spodobał się posłom Prawa i Sprawiedliwości. Chcą złożyć wniosek o zwołanie sejmowych komisji w tej sprawie. Samorządowcy wywodzący się z tej partii zapowiadają, że będą wnosić, by temat pojawił się na najbliższej sesji sejmiku województwa.

Dodatkowe pieniądze na 2025 rok w ramach ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej to w sumie około pięciu miliardów złotych podzielona pomiędzy regiony według określonych kryteriów, na przykład liczby ludności czy stopnia urbanizacji regionu.

Podlaskie ma dostać około 161 milionów złotych i jest to jedna z niższych kwot dla regionów. Jak wynika z kryteriów, nie należy bowiem do województw z dużą liczbą mieszkańców i dużym stopniem zurbanizowania.

Podlascy politycy PiS są oburzeni sposobem, w jaki zostały podzielone pieniądze
Podlascy politycy PiS są oburzeni sposobem, w jaki zostały podzielone pieniądze
Źródło: TVN24

Sasin o sposobie podziału środków "urągającym nie tylko zdrowej logice"

- Te środki zostały podzielone w sposób całkowicie urągający nie tylko zdrowej logice, ale jakiemukolwiek myśleniu o bezpieczeństwie Polski - ocenił w czwartek (28 sierpnia) na konferencji prasowej w Białymstoku przewodniczący PiS w Podlaskiem, poseł Jacek Sasin.

Ocenił, że zachodnie regiony dostały znacznie więcej środków, a nie leżą w pobliżu granic z Rosją czy Białorusią, a położone blisko tych zagrożeń Podlaskie jest w grupie województw, które dostały najmniej.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Ustawa o obronie cywilnej w praktyce. "Musimy mieć wpojone, kto za co odpowiada"

Ustawa o obronie cywilnej w praktyce. "Musimy mieć wpojone, kto za co odpowiada"

Polska
Rząd PiS zlikwidował obronę cywilną. Teraz ma powstać na nowo

Rząd PiS zlikwidował obronę cywilną. Teraz ma powstać na nowo

Polska

Zapowiadają wniosek o zwołanie komisji

Posłowie PiS Jacek Sasin, Jarosław Zieliński i Dariusz Piontkowski zapowiedzieli, że skonsultują z kierownictwem klubu PiS wniosek o zwołanie wspólnego posiedzenia sejmowych komisji obrony narodowej oraz administracji i spraw wewnętrznych w sprawie podziału pieniędzy.

- Po to, żeby właśnie rząd się wytłumaczył z tego, co zrobił. Żebyśmy mogli sformułować postulaty korekty tej decyzji i postulaty związane z podziałem kolejnych środków - powiedział Zieliński.

Według Jacka Sasina to nie to kryterium liczba ludności powinno decydować
Według Jacka Sasina to nie to kryterium liczba ludności powinno decydować
Źródło: TVN24

"Trzeba dokonać analizy zagrożeń"

Politycy PiS uważają, że kryteria takie jak liczba ludności czy urbanizacja nie są adekwatnymi do podziału pieniędzy.

- Trzeba dokonać analizy zagrożeń. Rząd powinien takiej analizy dokonać. Cóż z tego, że w województwach zachodniej Polski mieszka więcej osób, ale zagrożenia są tam zupełnie innego rodzaju, na pewno o mniejszym natężeniu niż tutaj w województwie podlaskim. To na pewno nie to kryterium (liczba ludności- przyp. red.) powinno decydować, powinna decydować rzetelna analiza ekspercka dotycząca skali zagrożeń i według tej analizy te środki powinny być dzielone - powiedział Sasin.

- Także samorządowcy PiS będą wnosić, aby temat ten pojawił się na najbliższej sesji sejmiku województwa podlaskiego - poinformował były marszałek województwa, obecnie przewodniczący opozycyjnego w sejmiku klubu PiS Artur Kosicki.

Podlaskie jako newralgiczne województwo

Poseł Sasin podkreślał, że województwo podlaskie jest newralgicznym w kwestiach bezpieczeństwa Polski.

Wskazywał, że region sąsiaduje z Białorusią, gdzie od lata 2021 roku trwa agresja hybrydowa ze strony tego kraju z wykorzystaniem migrantów. Podkreślał też, że województwo sąsiaduje też, na wewnętrznej granicy UE, z Litwą, gdzie są obecnie czasowo przywrócone kontrole graniczne, by walczyć z nowymi kanałami migracji. Region jest także kojarzony z tzw. przesmykiem suwalskim, newralgicznym miejscem z punktu widzenia ewentualnego zagrożenia ze strony Rosji.

"Poradnik bezpieczeństwa" już dostępny. "Nigdy wcześniej nie powstał taki dokument"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Poradnik bezpieczeństwa" już dostępny. "Nigdy wcześniej nie powstał taki dokument"

Polska

- Domagamy się (...) traktowania województwa podlaskiego tak, jak ono na to zasługuje, a nie jak Polski C, jak terenów piątej kategorii, jak terenów, których ta władza nie tylko nie dostrzega, ale zachowuje się tak, jakby chciała się nas pozbyć - powiedział Sasin.

Jak wynika z danych MSWiA na przykład województwo warmińsko-mazurskie (graniczy z rosyjskim Obwodem Królewieckim) ma dostać 190 milionów złotych, natomiast (sąsiadujące z Białorusią i Ukrainą) województwo lubelskie - 280 milionów złotych, podkarpackie - również 280 milionów złotych. Najwięcej pieniędzy - 520 milionów złotych - ma natomiast dostać Śląskie.

Urząd wojewódzki: na bezpieczeństwo płynie dużo środków z innych pul

Podlaski Urząd Wojewódzki wyjaśnił w komunikacie, że 161 milionów złotych, które ma dostać województwo podlaskie to niewielka część wszystkich środków, które są przeznaczane na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców regionu. Przypomniano, że łącznie na wzmocnienie ochrony granicy z Białorusią i operację "Bezpieczne Podlasie" wydano ok. 3,5 miliarda złotych. Pieniądze są także przeznaczane na formowanie nowych jednostek wojskowych, będą też inwestycje w ramach Tarczy Wschód.

Urząd wojewódzki przypomniał też, że te ponad 161 milionów złotych ma być przeznaczone na ochronę zdrowia i życia ludzi w sytuacjach zagrożeń takich jak klęski żywiołowe czy też zagrożenia militarne. Natomiast podstawowymi kryteriami, które decydowały o kwotach przyznanych środków jest liczba mieszkańców, urbanizacja i realizacja zadań w ramach programu Tarcza Wschód.

Autorka/Autor: tm/ tam

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

PodlaskiePrawo i SprawiedliwośćSamorząd terytorialny
