Za jego zabicie groziła nawet śmierć, mimo to na 10 lat zniknął. "Król puszczy" wrócił i ma się coraz lepiej

Białowieski Park Narodowy świętuje w tym roku setne urodziny. Z tej okazji leśnicy przypominają nie tylko dzieje puszczy, ale też losy jej najbardziej znanego mieszkańca. To, że żubry tak licznie występują obecnie w puszczańskich ostępach, jest efektem udanego procesu przywracania populacji, który rozpoczął się w 1929 roku. Przez dziesięć lat żubrów w Puszczy Białowieskiej nie było w ogóle.

Żubry chronione Statutami Litewskimi

Puszcza to idealne środowisko dla żubra | Zdjęcia archiwalne z lat 1933-37. Henryk Poddębski / Narodowe Archiwum Cyfrowe

Monarsze łowisko

Co prawda, w trzecim i ostatnim statucie, karę śmierci zmieniono na więzienie, ale bardzo wysoka grzywna świadczyła o wielkiej trosce, jaką władcy otaczali żubra. Określany był on zresztą zwierzęciem królewskim. Sama puszcza miała zaś specjalny status - monarszego łowiska wielkich książąt litewskich i królów polskich. W puszczy odbywały się więc polowania prowadzone przez monarchów. To właśnie żubr był dla nich najcenniejszym trofeum.