Do wypadku doszło w piątek około godziny 4.15 nad ranem na drodze ekspresowej S61, na wysokości miejscowości Bęćkowo w powiecie grajewskim.

Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, zaczęło się od tego, że kierowca lawety, na której przewożone były auta osobowe, zatrzymał się na prawym pasie, bo musiał wymienić oponę. Stanęli tam też kierowcy dwóch innych lawet, którzy chcieli udzielić mu pomocy.

Auta osunęły się z lawet

"Podczas wykonywania prac w bok pojazdów uderzyła ciężarówka marki Scania. W wyniku zderzenia elementy pojazdów oraz auta przewożone na lawetach osunęły się na pobocze, gdzie znajdowały się osoby" – informuje aspirant Sylwia Gosiewska z Komendy Powiatowej Policji w Grajewie.

Nie żyje jedna osoba. Jak mówi nam sekcyjny Kamil Siedlecki ze stanowiska kierowania Komendy Powiatowej PSP w Grajewie, zginął około 55-letni mężczyzna, który wymieniał oponę.

Straż pożarna: dwaj pozostali kierowcy zostali ranni

- Został przygnieciony przez jedno z aut, które osunęło się z lawety. Dwaj pozostali kierowcy w porę odskoczyli. Zostali ranni, trafili do szpitali w Ełku i w Grajewie – mówi.

Dodaje, że wszyscy trzej kierowcy jechali jednym, złożonym z trzech lawet, konwojem. - To obcokrajowcy. Tak samo zresztą jak kierowca tira, który najechał na lawety – zaznacza strażak.

Są utrudnienia w ruchu

Na miejscu pracują służby ratunkowe i policja. Droga w kierunku Łomży jest całkowicie zablokowana.

Natomiast samochody jadące z Suwałk kierowane są objazdem przez Grajewo, następnie Szczuczyn.