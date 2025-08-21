Logo strona główna
Białystok

Pięciolatek niezauważony wyszedł z przedszkola

Chłopiec błąkał się po mieście (zdjęcie ilustracyjne)
Augustów
Źródło: Google Earth
Do policji w krótkim czasie wpłynęło kilka zgłoszeń. Po Augustowie (Podlaskie) chodził samotny pięcioletni chłopiec. Okazało się, że wyszedł z przedszkola, a nikt z personelu tego nie zauważył. 

Zaczęło się od kilku podobnych zgłoszeń - o chłopcu, który w poniedziałek (18 sierpnia) chodził bez opieki po Augustowie. Do policji zadzwonił też, wypoczywający akurat w Augustowie, aspirant sztabowy Mariusz Kowalski (oficera prasowy Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy), który jako jedyny zaopiekował się malcem.

"Dyżurny skierował do pomocy augustowską dzielnicową. Policjantka nawiązała kontakt z chłopcem i ustaliła, gdzie mieszka" - poinformowano w komunikacie na stronie Komendy Powiatowej Policji w Augustowie.

Chłopiec błąkał się po mieście (zdjęcie ilustracyjne)
Chłopiec błąkał się po mieście (zdjęcie ilustracyjne)
Źródło: Sunny_Smile/Shutterstock

Rodzice chcieli odebrać syna z przedszkola, dziecka nie było

Pięciolatek zaprowadził policjantkę pod wskazany adres, jednak w domu nikogo nie było. Jak się okazało, w tym czasie, rodzice chłopca byli w przedszkolu, by odebrać syna.

"Dopiero wtedy dowiedzieli się, że dziecka tam nie ma, a personel placówki nie wie, gdzie jest i co się z nim dzieje" - podali policjanci.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Obrazili się na mamę", zapakowali zabawki i wyszli. 6-latkę i jej 7-letniego brata szukali godzinę

"Obrazili się na mamę", zapakowali zabawki i wyszli. 6-latkę i jej 7-letniego brata szukali godzinę

Łódź
Pięciolatek na torach. Wcześniej wymknął się z przedszkola

Pięciolatek na torach. Wcześniej wymknął się z przedszkola

Lubuskie

Rodzice od razu pojechali do komendy, by to zgłosić. Tam dowiedzieli się, że syn został znaleziony i jest pod opieką funkcjonariuszy.

Policja informuje, że prowadzi czynności w celu ustalenia, czy doszło do narażenia dziecka na utratę życia lub zdrowia. Grozi za to do pięciu lat więzienia.

Autorka/Autor: tm/ tam

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Sunny_Smile/Shutterstock

