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25 lat TVN24

"Opolska dzioucha" i zaproszenie na urodzinową randkę

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Diana Rudnik i Magda Adamowicz
Urodziny TVN24 - "Jesteśmy stąd". Zapraszamy do Opola
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
- Gdzie się nie obrócisz, tam jest pięknie. Naprawdę - mówi o Opolu Diana Rudnik z "Faktów" TVN. To jej miasto, które już w najbliższą sobotę będzie kolejnym przystankiem na naszej urodzinowej trasie "Jesteśmy stąd". Z kim jeszcze spotkamy się na opolskim placu Wolności? A kto dostał zaproszenie na urodzinową randkę na wyjątkowym moście?

- Jest taka ludowa pieśń "Te opolskie dziouchy". I ja jestem taka "opolska dzioucha", z krwi i kości. W Opolu urodzona, w Opolu wychowana. Słodkie dzieciństwo, chmurna-durna młodość. Pierwsza szkoła, druga szkoła, pierwsze studia, no i pierwsze kroki zawodowe. Wprawdzie w tym bilansie więcej już jestem poza Opolem, w Warszawie między innymi, ale... można z Opola wyjechać, ale Opole z ciebie nie wyjdzie nigdy - śmieje się Diana Rudnik, znana świetnie widzom z "Faktów" TVN. To ona będzie jedną z gospodyń sobotniego spotkania z widzami TVN24 na opolskim placu Wolności. Już w najbliższą sobotę zobaczy się z nimi w ramach naszej urodzinowej trasy "Jesteśmy stąd".

Z miastem i szerzej - z Opolszczyzną - jest również związana pochodząca z Głubczyc Magdalena Adamowicz. Dziennikarka i prezenterka pogody w Opolu skończyła liceum i średnią szkołę muzyczną. Z tego miasta pochodzi też jej mąż.

Zachwycające Opole i zaproszenie na randkę

Prowadzący środowy "Poranek" w TVN24 Łukasz Jedliński w Opolu jeszcze nie był, ale takie przewodniczki, jak Diana i Magda, z pewnością znajdą sposób, by go w tym mieście rozkochać. On sam też liczy bardzo, że Opole go zachwyci. Zapytał je, gdzie ma się udać w pierwszej kolejności, "żeby liznąć trochę miasta".

- Gdzie się nie obrócisz, tam jest pięknie. Naprawdę - zapewniała Diana Rudnik. Jak wspominała, powódź z 1997 roku była głęboką i bolesną raną dla miasta, ale po niej wiele zainwestowano w odnowę i Opole dziś kwitnie. - Lokalizacja wybrana na nasze spotkanie to kopalnia perełek, skarbów... Jest tu i Kanał Młynówka, tzw. opolska Wenecja, Wyspa Pasieka, Wyspa Bolko, Zielony mostek (Most Groszowy, zwany także Mostem Zakochanych), Wieża Piastowska, amfiteatr opolski - wymieniała.

Oglądając w programie obrazki z Opola zwrócili uwagę właśnie na Most Zakochanych. - My będziemy w sobotę bardzo blisko tego mostu, na placu Wolności. Więc skoro mamy tak blisko ten Most Zakochanych, to może zrobimy z tego sobotnią urodzinową randkę, na którą państwa zaprosimy - mówiła Rudnik. - Ale też jesteśmy otwarci na dyskusję, ożywcze dialogi, na wymianę myśli, na buzowanie pewnego napięcia dotyczącego TVN24, Opola itd. - dodał Jedliński.

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Opole to stolica polskiej piosenki

Jak zdradziła Magda Adamowicz, opolski plac Wolności odwiedzą wyjątkowi goście. Pojawi się m.in. Jarosław Wasik, piosenkarz i dyrektor Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu, znany aktor Arkadiusz Janiczek - również Opolanin czy aktorka Emma Giegżno, którą oglądaliśmy m.in. w serialu "Szadź", a jego pierwszy sezon kręcony był... oczywiście w Opolu.

Diana Rudnik i Magda Adamowicz
Diana Rudnik i Magda Adamowicz
Źródło zdjęcia: TVN24

Atrakcją specjalną będzie chór Angelus Cantat, z którym nasza muzykalna pogodynka związana jest od 15 lat. - Ta przygoda zaczęła się jeszcze w liceum i trwa do dzisiaj. Dzięki chórowi przyjeżdżam regularnie do Opola, raz w miesiącu się tam spotykamy. Dlatego bardzo państwa zapraszam, bo będzie to dla mnie osobiste przeżycie - pokazać państwu coś więcej niż to, co robimy tutaj - zachęcała widzów. A, jak dodał Jedliński, oprócz chóru i Magdy ma zaśpiewać również inny prowadzący "Fakty" TVN - Piotr Marciniak, który podobno "już ćwiczy".

Urodziny TVN24. "Jesteśmy stąd"

"Jesteśmy stąd" to urodzinowa trasa TVN24 realizowana z okazji 25-lecia naszej stacji. Co tydzień oddajemy głos mieszkańcom kolejnych polskich miast, pokazując ich historie, pasje i ludzi, którzy tworzą wyjątkowy charakter swoich regionów. W ubiegłym tygodniu odwiedziliśmy Bydgoszcz, a wcześniej Siemiatycze, Kazimierz Dolny, Bielsko-Białą, Łódź, Lądek-Zdrój, Mińsk Mazowiecki, Zakopane, Słupsk, Giżycko, Gorzów Wielkopolski i Szczecin.

Opole będzie kolejnym przystankiem tej wyjątkowej podróży po Polsce. Tradycyjnie zapraszamy mieszkańców do wspólnego świętowania, spotkań z dziennikarzami oraz poznawania telewizji informacyjnej od kulis.

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Tagi:
TVN24OPOLE
Adam Michejda
Adam Michejda
Dziennikarz tvn24.pl
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